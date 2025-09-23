चंडीगढ़ कांग्रेस का 'वोट चोर गद्दी छोड़' हस्ताक्षर अभियान, महासचिव रजनी पाटिल बोलीं-"राष्ट्रपति से मांगेंगे न्याय"
चंडीगढ़ कांग्रेस भवन में "वोट चोर गद्दी छोड़" हस्ताक्षर अभियान चलाया. एक लाख हस्ताक्षर कराने का रखा लक्ष्य.
Published : September 23, 2025 at 1:27 PM IST
चंडीगढ़ कांग्रेस ने "वोट चोर गद्दी छोड़" हस्ताक्षर अभियान चलाया. कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर वोट चारी का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उजागर किया है. कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि पार्टी ने संविधान की रक्षा का संकल्प लिया है. चंडीगढ़ कांग्रेस भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के सांसद मनीष तिवारी समेत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया.
बीजेपी पर गंभीर आरोप: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव रजनी पाटिल ने कहा कि "वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम देश के हर राज्य में हो रहा है. सबको पता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से वोट चोरी किए गए, यानी वोट डिलीट किए गए. कम से कम 47 लाख वोटों की धांधली हुई है. चार महीने पहले हमारे सांसद जहां से सबसे ज्यादा वोटों से चुनकर आए थे. वहीं, पर हमारे विधायक बहुत कम वोटों से हार गए."
"वोट चोरी कर संविधान को पहुंचाई ठेस": सांसद रजनी ने कहा कि "बीजेपी वोट चोरी कर हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहती है. वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि यह वोटों में हेराफेरी करने वालों और गैरकानूनी ढंग से सत्ता हड़पने वालों के चंगुल से निकालकर हमारे लोकतंत्र को पुनर्जीवित और जीवंत बनाने का एक स्पष्ट आह्वान है. जिसके चलते हमारे संविधान को धक्का पहुंचाया जा रहा है."
"राष्ट्रपति से करेंगे न्याय की मांग": सांसद रजनी ने कहा कि "कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि वे संविधान की रक्षा करेंगे. इससे पहले भी चंडीगढ़ और हिमाचल में भी वोट चोरी को लेकर कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रोग्राम किया था. हम हस्ताक्षर अभियान चलाकर, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सौपेंगे. राष्ट्रपति को बताएंगे कि इतने सारे लोग वोट चोरी के खिलाफ बात कर रहे हैं. राष्ट्रपति से न्याय के लिए आह्वान करेंगे."
"लोकतंत्र पर मंडरा रहा खतरा": वहीं, वोट चोरी पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करते हुए चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि "केंद्र की वर्तमान सरकार के तहत, EVM में हेराफेरी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर संस्थागत कब्जा हमारे लोकतंत्र की बुनियाद के लिए गंभीर खतरा बन रहा है. इस कार्यक्रम के जरिए की गई पहल लोगों को हमारे लोकतंत्र पर मंडरा रहे खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए बेहद जरूरी है." इसके अलावा, चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष एचएस लक्की ने कहा ने इस कार्यक्रम में समर्थन देने वाले सभी नेताओं का आभार व्यक्त किया.
ये भी पढे़ं: "इनेलो को बदनाम करने में लगा है भूपेंद्र हुड्डा का गिरोह" सबूत दिखाकर इनेलो विधायक ने हुड्डा पिता-पुत्र पर लगाए गंभीर आरोप
ये भी पढे़ं: गुरुग्राम में कॉन्स्टेबल की मौत से सनसनी, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर की कोठी के गार्ड रूम में मिला शव