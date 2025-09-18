वोट चोर, गद्दी छोड़, बेमेतरा में सचिन पायलट ने भरी सरकार के खिलाफ हुंकार
सचिन पायलट ने कहा कि हम वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे.
बेमेतरा: कृषि उपज मंडी परिसर में कांग्रेसियों के द्वारा वोट चोर, गद्दी छोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस आयोजन मेंं मुख्य वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट शामिल हुए. कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई पूर्व मंत्रियों ने भी शिरकत की.
वोट चोर, गद्दी छोड़: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार वोट चोरी जैसे कामों में लगी है. हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी करके बीजेपी की सरकार केंद्र और कई राज्यों में बनी है. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि यूरिया और डीएपी खाद की भी कालाबाजारी की जा रही है. बिजली की चोरी धड़ल्ले से हो रही है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसानों को छलने का काम राज्य और केंद्र की सरकार कर रही है. प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि किसान और आम आदमी दोनों परेशान है. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है.
सचिन पायलट ने कसा तंज: प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि कार्यकर्ताओं में जोश है. कार्यकर्ता वोट चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. देशभर में वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं. सचिन पायलट ने कहा कि हम अब वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी चलाने जा रहे हैं. आम लोगों के बीच ये बात लेकर जाएंगे कि कैसे वोट चोरी कर संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है.