ETV Bharat / state

एक महीने के बाद मनाली पहुंची वोल्वो बस, दशहरा में मनाली में पर्यटन सीजन बेहतर रहने की उम्मीद

एक महीने के बाद वोल्वो बस पहुंची मनाली. पर्यटन कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में मनाली में पर्यटन सीजन बेहतर रहने की उम्मीद जगी.

VOLVO BUS IN MANALI
मनाली पहुंची वोल्वो बस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 4:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे से पहले कुल्लू-मनाली के पर्यटन कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है. हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से मनाली के लिए सोमवार (29 सितंबर) को आखिरकार वोल्वो बस पहुंच गई. पंजाब से इस वोल्वो बस में 35 से अधिक सैलानी मनाली पहुंचे हैं. लंबे समय के बाद कुल दशहरा से पहले वोल्वो बस के मनाली आने से पर्यटन कारोबार में भी तेजी आने की उम्मीद जग गई है.

लंबे समय के बाद मनाली पहुंची वोल्वो बस

25 अगस्त को ब्यास नदी में आई भारी बाढ़ के चलते कुल्लू से मनाली सड़क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था. ऐसे में एनएचएआई के द्वारा लगातार सड़क को ठीक करने की कवायद की जा रही थी. हालांकि अभी भी सड़क की मरम्मत का कार्य शेष बचा हुआ है. लेकिन, सोमवार को वोल्वो बस मनाली पहुंच गई. ऐसे में मनाली के पर्यटन कारोबारी को भी अब उम्मीद है कि सड़क के ठीक होने से सैलानी एक बार फिर से मनाली पहुंचेंगे और दशहरा उत्सव के दौरान यहां पर सैलानियों की भी खूब चहल पहल रहेगी.

VOLVO BUS IN MANALI
मनाली पहुंची वोल्वो बस (ETV Bharat)

कुल्लू दशहरा में मनाली में पर्यटन सीजन बेहतर रहने की उम्मीद

मनाली के पर्यटन कारोबारी बुद्धि प्रकाश का कहना है कि, "बीते जुलाई महीने से यहां के सभी होटल खाली चल रहे थे. मौसम खराब होने और जगह-जगह भूस्खलन के कारण मार्ग बाधित होने से सैलानी नहीं आ पा रहे थे, जिसके चलते जिले के पर्यटन कारोबारी को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. आखिरकार अब वोल्वो बस के मनाली आने से सैलानी भी आने शुरू हो गए हैं. इससे मनाली के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भी सैलानियों के भेद बढ़ेगी और पर्यटन कारोबार को फिर से तेजी मिलेगी."

मनाली में होटल ऑक्यूपेंसी 20 फीसदी

इसके साथ ही मनाली के पर्यटन कारोबारी जसवंत ठाकुर, राकेश ठाकुर कहते हैं, फिलहाल मनाली में होटल में ऑक्यूपेंसी की दर मात्र 20 प्रतिशत रह गई है. पर्यटन कारोबारी ने कहा कि खराब सड़क के चलते पर्यटन कारोबारी को इसका सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है. वहीं, यहां के पर्यटन कारोबारी भी बाहरी राज्यों में ट्रेवल एजेंट से संपर्क कर रहे हैं और यहां के हालात भी उन्हें बता रहे हैं. अब मौसम भी घाटी में साफ चल रहा है और वोल्वो बसों की आवाजाही से यहां पर्यटन को भी काफी फायदा होगा.

ये भी पढ़ें: देशभर में खत्म होने के बाद शुरू होता है कुल्लू का दशहरा, देवपरंपरा का अद्भुत संगम

ये भी पढ़ें: हिमाचल के फार्मा हब पर ट्रंप टैरिफ का नहीं पड़ेगा असर, जानें क्यों?

For All Latest Updates

TAGGED:

VOLVO BUS IN MANALIINTERNATIONAL KULLU DUSSEHRATOURIST SEASON IN MANALITOURIST PLACES IN KULLU MANALIVOLVO BUS IN MANALI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आखिर क्यों विजयदशमी के दिन अतंरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का होता है आगाज, जानें इसके पीछे की कहानी और इतिहास

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जल्द करवा लें e-KYC, वरना लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम!

कुलदेवी माता टौणी देवी जी का 350‌ वर्ष पुराना मंदिर, यहां पत्थर टकराने से पूरी होती है मनोकामना!

हिमाचल के इस मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं कर सकते पति-पत्नी, हो जाता है ये 'अनर्थ'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.