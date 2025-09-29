ETV Bharat / state

एक महीने के बाद मनाली पहुंची वोल्वो बस, दशहरा में मनाली में पर्यटन सीजन बेहतर रहने की उम्मीद

कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे से पहले कुल्लू-मनाली के पर्यटन कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है. हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से मनाली के लिए सोमवार (29 सितंबर) को आखिरकार वोल्वो बस पहुंच गई. पंजाब से इस वोल्वो बस में 35 से अधिक सैलानी मनाली पहुंचे हैं. लंबे समय के बाद कुल दशहरा से पहले वोल्वो बस के मनाली आने से पर्यटन कारोबार में भी तेजी आने की उम्मीद जग गई है.

लंबे समय के बाद मनाली पहुंची वोल्वो बस

25 अगस्त को ब्यास नदी में आई भारी बाढ़ के चलते कुल्लू से मनाली सड़क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था. ऐसे में एनएचएआई के द्वारा लगातार सड़क को ठीक करने की कवायद की जा रही थी. हालांकि अभी भी सड़क की मरम्मत का कार्य शेष बचा हुआ है. लेकिन, सोमवार को वोल्वो बस मनाली पहुंच गई. ऐसे में मनाली के पर्यटन कारोबारी को भी अब उम्मीद है कि सड़क के ठीक होने से सैलानी एक बार फिर से मनाली पहुंचेंगे और दशहरा उत्सव के दौरान यहां पर सैलानियों की भी खूब चहल पहल रहेगी.