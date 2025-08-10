Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

झारखंड के विश्वविद्यालयों में 1990 से नहीं हुई नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति, सरकार से की कार्रवाई की मांग - TEACHERS SHORTAGE

झारखंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों कमी पर वोकेशनल प्रोफेसरों ने आंदोलन की चेतावनी दी है.

Vocational professors warned of agitation over shortage of teachers in universities of Jharkhand
रांची विश्वविद्यालय कैंपस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2025 at 1:02 PM IST

4 Min Read

रांचीः झारखंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भारी कमी ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है. रांची विश्वविद्यालय समेत राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालय नीड-बेस्ड और अनुबंधित शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि 25 वर्षों से संचालित वोकेशनल विषयों में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों से भी सरकारी प्रोफेसरों के तर्ज पर कार्य लिया जा रहा है. लेकिन उन्हें समान वेतन, सेवा शर्तें और अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.

अनसुनी होती मांगें, बढ़ता असंतोष

वोकेशनल टीचर एसोसिएशन ने बार-बार अपनी मांगें सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखीं, लेकिन उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया. प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सीनेट एवं सिंडिकेट सदस्य डॉ. अटल पांडे के नेतृत्व में संघ ने हाल ही में राज्यपाल (कुलाधिपति), कुलपतियों और उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से मुलाकात कर झारखंड की बदहाल उच्च शिक्षा व्यवस्था, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर 20 सूत्री ज्ञापन सौंपा.

मंत्री ने विधानसभा में मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया था लेकिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद सत्र स्थगित हो गया. अब एक बार फिर संघ ने चेतावनी दी है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा.

खाली पद और प्रशासनिक संकट

डॉ. अटल पांडे ने बताया कि राज्य में 2,500 से अधिक प्राध्यापकों के पद खाली हैं. 1990 के बाद से कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है, प्राध्यापकों को प्रमोशन नहीं मिलने के कारण 54 महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद रिक्त हैं, जबकि विभागाध्यक्ष और अधिकारी प्रभार में काम कर रहे हैं. कई विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रति कुलपति, कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी और परीक्षा नियंत्रक जैसे अहम पद वर्षों से खाली हैं.

वोकेशनल शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार

वोकेशनल पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी भी रेगुलर शिक्षकों जैसी योग्यता रखते हैं. लेकिन उन्हें समान वेतन, पेंशन, एचआरए, डीए, ग्रेच्युटी, सेवा अवधि और अन्य लाभ नहीं मिलता है. रांची विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रो. अवधेश ठाकुर ने कहा कि 6 वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं. सीनेट-सिंडीकेट में सरकार के प्रतिनिधि नियुक्त नहीं होने से विश्वविद्यालय प्रशासन में मनमानी बढ़ गई है. उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी और केवल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के कारण नामांकन में गिरावट आ रही है. रांची विश्वविद्यालय के 36 कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का मामला भी लंबे समय से लंबित है.

सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग

वोकेशनल टीचर एसोसिएशन का कहना है कि अगर इन मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थिति और बिगड़ जाएगी. जिससे सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा.

वोकेशनल टीचर एसोसिएशन की प्रमुख मांगें

  • वोकेशनल/सेल्फ फाइनेंस विषयों में पद सृजन कर सभी विभागों का सरकारी अधिग्रहण.
  • सरकारी कर्मचारियों जैसी सेवा शर्तें और सुविधाएं, सेवानिवृत्ति आयु, पेंशन, टीए, डीए, एचआरए, ग्रेच्युटी आदि.
  • सभी महाविद्यालयों एवं पीजी विभागों में प्राध्यापकों की शीघ्र नियुक्ति.
  • 1990 से रिक्त पड़े कर्मचारियों के सभी पदों पर नियुक्ति.
  • प्राध्यापकों को अविलंब प्रमोशन.
  • सभी विश्वविद्यालयों से निजी परीक्षा एजेंसी (NCCF) को हटाना.
  • रांची विश्वविद्यालय की जमीन की वापसी और पुस्तकालय निर्माण.
  • सीनेट-सिंडीकेट का शीघ्र मनोनयन.
  • छात्रसंघ चुनाव कराना.
  • पूरे राज्य में प्राचार्यों की नियुक्ति.
  • पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायकों की नियुक्ति.
  • विश्वविद्यालयों में कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी जैसे पद भरना.
  • अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय.
  • डॉ. विभा पांडे को उप निदेशक पद से हटाना.
  • विश्वविद्यालय सत्र को नियमित करना.
  • रांची विश्वविद्यालय के 36 कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का निपटारा.
  • इंटर कर्मियों का विश्वविद्यालय या जैक में सामंजन.

इसे भी पढ़ें- रांची यूनिवर्सिटी में 45 हजार सीटें, अब तक सिर्फ 22 हजार नामांकन

इसे भी पढ़ें- पढ़ाई पूरी, पहचान अधूरी! रांची यूनिवर्सिटी की फाइलों में फंसी 5 लाख डिग्रियां

इसे भी पढ़ें- झारखंड में देश का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में बना रहा पहचान

रांचीः झारखंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भारी कमी ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है. रांची विश्वविद्यालय समेत राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालय नीड-बेस्ड और अनुबंधित शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि 25 वर्षों से संचालित वोकेशनल विषयों में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों से भी सरकारी प्रोफेसरों के तर्ज पर कार्य लिया जा रहा है. लेकिन उन्हें समान वेतन, सेवा शर्तें और अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.

अनसुनी होती मांगें, बढ़ता असंतोष

वोकेशनल टीचर एसोसिएशन ने बार-बार अपनी मांगें सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखीं, लेकिन उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया. प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सीनेट एवं सिंडिकेट सदस्य डॉ. अटल पांडे के नेतृत्व में संघ ने हाल ही में राज्यपाल (कुलाधिपति), कुलपतियों और उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से मुलाकात कर झारखंड की बदहाल उच्च शिक्षा व्यवस्था, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर 20 सूत्री ज्ञापन सौंपा.

मंत्री ने विधानसभा में मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया था लेकिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद सत्र स्थगित हो गया. अब एक बार फिर संघ ने चेतावनी दी है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा.

खाली पद और प्रशासनिक संकट

डॉ. अटल पांडे ने बताया कि राज्य में 2,500 से अधिक प्राध्यापकों के पद खाली हैं. 1990 के बाद से कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है, प्राध्यापकों को प्रमोशन नहीं मिलने के कारण 54 महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद रिक्त हैं, जबकि विभागाध्यक्ष और अधिकारी प्रभार में काम कर रहे हैं. कई विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रति कुलपति, कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी और परीक्षा नियंत्रक जैसे अहम पद वर्षों से खाली हैं.

वोकेशनल शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार

वोकेशनल पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी भी रेगुलर शिक्षकों जैसी योग्यता रखते हैं. लेकिन उन्हें समान वेतन, पेंशन, एचआरए, डीए, ग्रेच्युटी, सेवा अवधि और अन्य लाभ नहीं मिलता है. रांची विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रो. अवधेश ठाकुर ने कहा कि 6 वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं. सीनेट-सिंडीकेट में सरकार के प्रतिनिधि नियुक्त नहीं होने से विश्वविद्यालय प्रशासन में मनमानी बढ़ गई है. उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी और केवल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के कारण नामांकन में गिरावट आ रही है. रांची विश्वविद्यालय के 36 कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का मामला भी लंबे समय से लंबित है.

सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग

वोकेशनल टीचर एसोसिएशन का कहना है कि अगर इन मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थिति और बिगड़ जाएगी. जिससे सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा.

वोकेशनल टीचर एसोसिएशन की प्रमुख मांगें

  • वोकेशनल/सेल्फ फाइनेंस विषयों में पद सृजन कर सभी विभागों का सरकारी अधिग्रहण.
  • सरकारी कर्मचारियों जैसी सेवा शर्तें और सुविधाएं, सेवानिवृत्ति आयु, पेंशन, टीए, डीए, एचआरए, ग्रेच्युटी आदि.
  • सभी महाविद्यालयों एवं पीजी विभागों में प्राध्यापकों की शीघ्र नियुक्ति.
  • 1990 से रिक्त पड़े कर्मचारियों के सभी पदों पर नियुक्ति.
  • प्राध्यापकों को अविलंब प्रमोशन.
  • सभी विश्वविद्यालयों से निजी परीक्षा एजेंसी (NCCF) को हटाना.
  • रांची विश्वविद्यालय की जमीन की वापसी और पुस्तकालय निर्माण.
  • सीनेट-सिंडीकेट का शीघ्र मनोनयन.
  • छात्रसंघ चुनाव कराना.
  • पूरे राज्य में प्राचार्यों की नियुक्ति.
  • पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायकों की नियुक्ति.
  • विश्वविद्यालयों में कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी जैसे पद भरना.
  • अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय.
  • डॉ. विभा पांडे को उप निदेशक पद से हटाना.
  • विश्वविद्यालय सत्र को नियमित करना.
  • रांची विश्वविद्यालय के 36 कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का निपटारा.
  • इंटर कर्मियों का विश्वविद्यालय या जैक में सामंजन.

इसे भी पढ़ें- रांची यूनिवर्सिटी में 45 हजार सीटें, अब तक सिर्फ 22 हजार नामांकन

इसे भी पढ़ें- पढ़ाई पूरी, पहचान अधूरी! रांची यूनिवर्सिटी की फाइलों में फंसी 5 लाख डिग्रियां

इसे भी पढ़ें- झारखंड में देश का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में बना रहा पहचान

For All Latest Updates

TAGGED:

RANCHIUNIVERSITIES OF JHARKHANDSHORTAGE OF TEACHERS IN UNIVERSITYशिक्षकों और कर्मचारियों की कमीTEACHERS SHORTAGE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

श्रावणी मेला 2025: देवघर में कैसे स्थापित हुआ ज्योतिर्लिंग, शिव को क्यों प्रिय है जलार्पण, जनिए वह सब कुछ जो जानना है जरूरी

झारखंड के इस जिले में पाए जाते हैं '21 रहस्मयी शिवलिंग', नागवंशी इतिहास से है जुड़ा, जो स्वर्णरेखा नदी की बहती धारा के बीच है विराजमान

पौराणिक है पावेश्वर धाम, यहां के शिवलिंग पर कभी रावण ने की थी पूजा! जानें, इस पावन मंदिर की कहानी

400 एकड़ में फैले जंगल का है अपना रखवाला, सरकार से नहीं लेता सैलेरी, 100 साल से चली आ रही है परंपरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.