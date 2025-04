ETV Bharat / state

Pre D.El.Ed में कम आवेदन: VMOU ने चौथी बार बढ़ाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम डेट - BSTC ENTRANCE

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 24, 2025 at 10:20 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 11:26 AM IST 2 Min Read

कोटा. प्रदेश की बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट (BSTC) के करीब 375 कॉलेज की करीब 26000 सीटों के लिए प्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (Pre D.El.Ed 2025) परीक्षा 1 जून को आयोजित होने वाली है. इसके आयोजन की जिम्मेदारी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) कोटा को मिली है. इसका ऑनलाइन आवेदन 6 मार्च से शुरू हुआ था जो यह अंतिम तिथि 21 अप्रैल को खत्म हो गई थी. अब वीएमओयू ने एक बार फिर ऑनलाइन आवेदन खोल दिया है. जिसके तहत कैंडिडेट 26 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. यह आवेदन तिथि चार बार बढ़ाई गई है. क्योंकि इस बार बीते साल से कम आवेदन आए हैं. वहीं ऑनलाइन आवेदन में हुई गलती में सुधार के लिए 28 अप्रैल तक का समय दिया गया है. प्री डीएलएड के समन्वयक डॉ. रवि गुप्ता ने बताया कि हेल्पलाइन पर प्राप्त हो रहे अभ्यर्थियों के लगातार अनुरोध को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी हित में यह निर्णय लिया गया है. अब तक 5.93 लाख ऑनलाइन आवेदन आ चुके है, इनमें से 5.78 लाख सामान्य परीक्षा के लिए आवेदन किया है. जबकि 7500 ने संस्कृत और 6400 दोनों के लिए आवेदन किया है. इस परीक्षा में 2024 में 645454 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. इनमें से 595047 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था. हालांकि इस बार अभी तक 52000 कैंडिडेट ने काम आवेदन किया है.

इसे भी पढ़ें: इस बार भी VMOU ही करवाएगा BSTC एंट्रेस Pre D.El.Ed. और PTET एग्जाम 69 फ़ीसदी महिला आवेदक, अंग्रेजी के आवेदक तीन पर्सेंट : प्री डीएलएड परीक्षा में 5.93 लाख आवेदन आए हैं, जबकि इसमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या 4.09 लाख है. यह 69 फ़ीसदी कैंडिडेट गर्ल्स है, जबकि पुरुष कैंडिडेट की बात की जाए तो वह 31 फ़ीसदी यानी 1.84 लाख है. अंग्रेजी में परीक्षा के लिए आवेदन देने वाले 17500 कैंडिडेट हैं, जबकि शेष 5.75 लाख में हिंदी में अपना प्रश्न पत्र मांगा है. ऐसे में अंग्रेजी में एग्जाम देने वाले तीन फ़ीसदी से कम है, जबकि हिंदी में परीक्षा देने वाले 97 में फीसदी से ज्यादा है.

