छिंदवाड़ा में खुलेगा मिलिट्री स्कूल! BSNL नेटवर्क में होगा सुधार, केंद्र की हां का इंतजार - VIVEK BUNTY MET RAJNATH SINGH

विवेक बंटी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की ( ETV Bharat )

Published : July 25, 2025 at 7:13 AM IST | Updated : July 25, 2025 at 8:31 AM IST

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश में एक और मिलिट्री स्कूल खुल सकता है. छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर मिलिट्री स्कूल के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने की बात के साथ ही मिलिट्री स्कूल खोलने की मांग की है. वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की और मोबाइल टॉवर स्थापना के संबंध में उन्हें लेटर सौंपा. मिलिट्री स्कूल खोलने सांसद ने रक्षा मंत्री से की मुलाकात

सांसद बंटी विवेक साहू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को छिंदवाड़ा या पांढुर्णा में मिलिट्री स्कूल खोलने के संबंध में एक पत्र दिया है. जिसमें उन्होंने कहा कि ''छिंदवाड़ा जिला अपनी जनजातीय संस्कृति धरोहर और शिक्षा के प्रति जनमानस की प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है. इन दोनों जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में अब तक बहुत प्रगति नहीं हो पायी है. जिसके चलते यहां के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाना पड़ता है.'' ''छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले में मिलिट्री स्कूल की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध है. जिले के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सैन्य अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए एक मिलिट्री स्कूल स्थापित करना क्षेत्र के विकास में सहायक सिद्ध होगा. साथ ही राष्ट्र की सेवा के लिए योग्य और प्रेरित युवाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा.'' छिंदवाड़ा में मिलिट्री स्कूल खोलने की रखी मांग (ETV Bharat)

