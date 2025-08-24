नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में आयोजित की जा रही ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर विट्ठलभाई पटेल गौरव गाथा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है. प्रदर्शनी में सन् 1912 में दिल्ली के देश की राजधानी घोषित होने के बाद स्थापित की गई केंद्रीय विधानसभा और उसके महत्व को प्रदर्शित किया गया है.

आज ही के दिन 24 अगस्त 1925 को वीर विट्ठलभाई झावेरी भाई पटेल को ब्रिटिश काल में केंद्रीय विधानसभा का पहला निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष घोषित किया गया था. वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे. वह 56 वोट पाकर दो वोट से केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद पर विजई हुए थे. उनसे पहले अंग्रेज ही केंद्रीय विधानसभा के लिए अध्यक्ष निर्वाचित होते आ रहे थे.

दिल्ली विधानसभा में लगी विट्ठल भाई गौरव गाथा प्रदर्शनी (ETV Bharat)

लेकिन, पहली बार किसी भारतीय को विट्ठलभाई झावेरी भाई पटेल के रूप में केंद्रीय विधानसभा का पहला भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित होने का अवसर मिला. विट्ठलभाई पटेल अप्रैल 1930 तक केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में रहे. 1930 में अपने पद से इस्तीफा देने के बाद वह पूरी तरह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए. उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य आरंभ किया. 22 अक्टूबर 1933 को स्विट्जरलैंड में उनका निधन हो गया. इसी केंद्रीय विधानसभा (दिल्ली विधानसभा) में रोलेक्ट एक्ट के विरोध में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के द्वारा बम फेंका गया था.

ऐतिहासिक घटनाओं और उनके महत्व से परिचित करा रही दिल्ली विधानसभा में लगी विट्ठल भाई गौरव गाथा प्रदर्शनी (ETV Bharat)

18 दिन की समुद्री यात्रा के बाद जहाज से सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत लाया गया था विठ्ठल भाई का पार्थिव शरीर

प्रदर्शनी में यह भी ऐतिहासिक जानकारी दी गई है कि अक्टूबर 1933 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उसके साथ देश की स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने के लिए गए थे तभी वहां वह बीमार हुए. उनकी तबीयत खराब हो गई और उसके बाद 22 अक्टूबर 1933 को स्विट्जरलैंड में उनका निधन हो गया. उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में यही कहा; ''मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम क्षणों में प्रार्थना कर रहा हूं.'' नेताजी सुभाष चंद्र बोस 18 दिन की समुद्री यात्रा करके स्विट्जरलैंड से उनका पार्थिव शरीर लेकर मुंबई पहुंचे. मुंबई में उनका शव पहुंचने के बाद लोगों की भारी भीड़ उमड़ी. करीब 3 लाख लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए. मुंबई में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया. विट्ठलभाई पटेल ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी संपत्ति स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दी थी.

ऐतिहासिक घटनाओं और उनके महत्व से परिचित करा रही दिल्ली विधानसभा में लगी विट्ठल भाई गौरव गाथा प्रदर्शनी (ETV Bharat)

देश के सभी लोकसभा अध्यक्ष और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्षों के बारे में भी दी गई है जानकारी

देश की आजादी से पहले से लेकर विट्ठलभाई पटेल के बाद जितने भी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं उन सभी के बारे में भी प्रदर्शनी में उनके नाम फोटो और कार्यकाल के बारे में जानकारी दी गई है. इसके अलावा दिल्ली विधानसभा के इतिहास के बारे में भी प्रदर्शनी में बताया गया है. 1952 में दिल्ली में पहले विधानसभा की गठन के बाद 1957 में भंग होने 1966 मेट्रोपॉलिटन काउंसिल अब फिर से 1993 में दिल्ली विधानसभा का गठन होने से लेकर जितने भी दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष रहे. उनके कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री रहे उनके बारे में भी प्रदर्शनी में उनके फोटो और कार्यक्रम के साथ जानकारी दी गई है.

ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर विट्ठलभाई पटेल गौरव गाथा प्रदर्शनी का आयोजन (ETV Bharat)

प्रदर्शनी में महात्मा गांधी और विट्ठल भाई पटेल के बीच हुए पत्राचार को भी दर्शाया गया

प्रदर्शनी में विट्ठलभाई पटेल और महात्मा गांधी के बीच हुए पत्राचार को भी दर्शाया गया है. विट्ठलभाई पटेल अपने केंद्रीय असेंबली के अध्यक्ष के रूप में मिलने वाले वेतन का आधा हिस्सा महात्मा गांधी के लिए भेजते थे, जिससे वह देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ सकें. महात्मा गांधी ने उनको उनके वेतन के 7575 रुपए प्राप्त होने के बाद एक पत्र लिखा था. उसको भी प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया है.

