ऐसे बचाएं गर्भस्थ शिशु को घातक सिंड्रोम स्पाइना बिफिडा से, ये काम करें

केजीएमयू पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के स्थापना दिवस समारोह में विशेषज्ञों ने दी सलाह.

स्थापना दिवस समारोह
स्थापना दिवस समारोह (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : September 7, 2025 at 2:00 PM IST

Published : September 7, 2025 at 2:00 PM IST

लखनऊ: गर्भस्थ शिशु को घातक सिंड्रोम स्पाइना बिफिडा से बचाया जा सकता है. इसके लिए गर्भधारण करने से पहले डॉक्टर की सलाह पर विटामिन की गोली का सेवन कर सकते हैं. इससे शिशु को जन्मजात बीमारी से बचा सकते हैं. यह जानकारी मुंबई के पीडियाट्रिक सर्जन डॉ. संतोष जे कर्माकर ने दी.

वह शनिवार को केजीएमयू पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के 27वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे. डॉ. संतोष जे कर्माकर ने बताया कि स्पाइना बिफिडा एक न्यूरल ट्यूब दोष है. इसमें गर्भ में बच्चे की रीढ़ की हड्डी ठीक से विकसित नहीं हो पाती है. इससे रीढ़ की हड्डी में एक गैप या छेद बन जाता है. रीढ़ की नसें बाहर निकल सकती हैं, जिससे शिशु को असंयम, मांसपेशियों की कमजोरी, पैरों में लकवा और संवेदना महसूस नहीं होती है. मल-मूत्र पर नियंत्रण नहीं रहता है. सर्जरी व थेरेपी से इलाज मुमकिन है. इससे देश भर में हर साल करीब 40 हजार बच्चे पीड़ित होते हैं.


आयरन से 80 प्रतिशत बीमारी का खतरा कम: जेडी रावत ने बताया कि जिन महिलाओं में आयरल और विटामिन की कमी होती है, उनसे जन्में शिशुओं में इसकी आशंका ज्यादा होती है. यदि महिला गर्भधारण करने से दो महीने पहले से ही विटामिन की गोली खाने लगे तो इस बीमारी का खतरा 80 फीसदी तक कम हो जाता है. केजीएमयू में इस बीमारी की सर्जरी होती है.


अल्ट्रासाउंड जांच से गर्भ में बीमारी की पहचान: एम्स पटना के डॉ. दिगंबर चौबे ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड जांच से स्पाइना बिफिडा का पता लगाया जा सकता है. कम अवधि का गर्भ होने पर ऐसे मामलों में गर्भपात की सलाह भी दी जा सकती है. जन्म के बाद बच्चे की सर्जरी होती है, लेकिन उसके बाद भी उसे रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है. इस बीमारी के पीछे मुख्य वजह महिला का फॉलिक एसिड, आयरन की कमी और मधुमेह से ग्रसित होना हो सकता है. कई मामलों में देर से गर्भधारण होने पर भी यह समस्या हो सकती है.

कर्मचारी सम्मानित: यूपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. अजय कुमार सिंह ने केजीएमयू को एनआईआरएफ में अच्छी रैंक और नैक में ए डब्ल प्लस ग्रेड लाने पर बधाई दी. कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया. कार्यक्रम में पद्मश्री डॉ. एसएन कुरील, मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र आतम, डॉ. आनंद पांडेय, डॉ. अर्चिका गुप्ता मौजूद रहे.

