यूपी विधान परिषद से सपा का वॉकआउट; 'विजन डॉक्यूमेंट 2047' पर हुई चर्चा, पटल पर रखे गए छह विधेयक - UP ASSEMBLY MONSOON SESSION

सपा की तरफ से उठाए गए सवालों पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने जवाब दिया.

मानसून सत्र का तीसरा दिन
मानसून सत्र का तीसरा दिन (Photo credit: ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 7:14 AM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद की बुधवार से 24 घंटे के लिए कार्रवाई चल रही है. दोनों सदनों में 'विजन डॉक्यूमेंट 2047' पर चर्चा हो रही है. समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद से वॉकआउट कर दिया. विधान परिषद की कार्यवाही फिर भी लगातार जारी है. इस दौरान यूपी में कई डेवलमेंट पर भी चर्चा हुई.

बुधवार को पहले ही विधानसभा से पारित छह विधेयकों को विधान परिषद के पटल पर रखा गया. इनमें उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख 2025, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 और उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 शामिल हैं.




बुधवार को सदन की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी ने स्वास्थ्य के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किया. समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य मुकुल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के आठ साल गुजर जाने के बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत बुरा हो गया है. नीति आयोग की रिपोर्ट इसकी गवाही दे रही है.

लखनऊ में लोहिया संस्थान और केजीएमयू जैसे बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में गंभीर मरीजों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है. उन्हें निजी अस्पतालों में एजेंटों के जरिए भेजा जा रहा है. जिला चिकित्सालयों की स्थिति भी बेहद खराब है. समाजवादी पार्टी के एमएलसी बलराम सिंह यादव ने 100 शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को सामने रखा.

उन्होंने आरोप लगाया कि घोटाले के बावजूद दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. वह अभी तक इस अस्पताल में तैनात हैं, जिससे जांच भी प्रभावित हो रही है. समाजवादी पार्टी के एमएलसी मोहम्मद जासमीर अंसारी ने केजीएमयू और एसजीपीजीआई में वेंटिलेटर और आईसीयू बढ़ाने की मांग की. परिषद सदस्य गुड्डू जमाली ने शिक्षा और स्वास्थ्य को विजन डॉक्यूमेंट में शामिल करने का जिक्र किया.

स्वास्थ्य को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए गए सवालों पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने जवाब दिया. कहा कि केजीएमयू और एसजीपीजीआई में वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में हैं. अगले दो साल में 500 बेड का नया ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा. पिछले आठ साल में 40 से 45 करोड़ ओपीडी, 12 करोड़ आईपीडी, 5.30 लाख मेजर और आठ लाख माइनर ऑपरेशन हुए हैं.





भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विजय बहादुर पाठक ने पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने की आवश्यकता पर जोर दिया. कहा कि सड़क सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से पुराने वाहनों के आयु सीमा तय की गई है, जिसे पार करने के बाद सड़क से उनका हटना बहुत जरूरी है. सरकारी वाहनों में यह नियम लागू है, लेकिन निजी वाहनों में वाहन स्वामियों को स्वयं निर्णय लेना पड़ता है.

लखनऊ में 140396 मोटर कार 2000 से अधिक मोटर कैब और ढाई सौ से अधिक एंबुलेंस अपनी निर्धारित आयु पार कर चुकी हैं, फिर भी सड़क पर चल रही हैं. परिवहन विभाग को वाहन मालिक से संपर्क कर इन्हें निष्प्रयोज्य घोषित करना चाहिए, जिससे प्रदूषण के साथ ही दुर्घटनाओं को भी रोका जा सके.

यह भी पढ़ें : यूपी विधानसभा मानसून सत्र; BJP विधायक की अभद्रता पर सपा का वॉक ऑउट, विधायक अभय सिंह ने देर रात हिंदुत्व पर रखी अपनी बात

