फेस सेविंग के लिए वोट चोरी का रोना, राहुल गांधी पर विश्वास सारंग का पलटवार - VISHWAS SARANG ON RAHUL GANDHI

राहुल गांधी के वोट चोरी वाले मुद्दे पर मंत्री सारंग का पलटवार, बिहार में हार रही पार्टी, इसलिए ये सब कर रहे राहुल.

राहुल फेस सेविंग के लिए लगा रहे आरोप : विश्वास सारंग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 7:10 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 8:17 PM IST

भोपाल : बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और देश में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाह रही हैं. वोट चोरी का आरोप लगाकर विपक्षी देशभर में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं. राहुल गांधी भी इस मामले को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं.

इस बीच मध्यप्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने वोट चोरी को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर पलटवार किया है.

राहुल गांधी पर विश्वास सारंग का पलटवार (Etv Bharat)

राहुल फेस सेविंग के लिए लगा रहे आरोप

सारंग ने कहा, '' आज देश में कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने बद से बद्तर स्थिति में पहुंचा दिया है. ऐसे में वो अपनी हार का ठीकरा कभी ईवीएम और कभी चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं.'' सारंग ने बताया कि बिहार चुनाव के पहले जब उन्हें सुनिश्चित हो गया कि उनकी पार्टी हार रही है, तो मतदाता सूची पर प्रश्न चिन्ह लगाकर राहुल गांधी अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं. सारंग ने कहा, '' राहुल के साथ केवल गांधी नाम लगा देने से या सरनेम लगा देने से काम नहीं चलेगा. गांधीगीरी के साथ नीयत भी नेक रखनी होगी.

अंबेडकर के खिलाफ षड्यंत्र, 74 हजार से अधिक वोट खारिज

विश्वास सारंग ने कहा, '' जब-जब नेहरू परिवार और कांग्रेस इस देश में सरकार में रहे, उन्होंने किसी न किसी तरह से लोकतंत्र को बदनाम करने और इसका दुरुपयोग करने का काम किया. साल 1952 में जब बाबा साहब भीम राव अंबेडकर चुनाव लड़े थे और जिस प्रकार से कांग्रेस ने और नेहरू ने स्वयं उन्हें चुनाव हराने के लिए षडयंत्र किया था.'' सारंग ने कहा, '' अंबेडकर के चुनाव में लगभग 74 हजार से अधिक वोटों को खारिज कराया गया था और अंबेडकर साहब केवल 14,561 वोट से हारे थे. इस बात को लेकर अंबेडकर साहब ने याचिका भी दायर की थी.''

राहुल गांधी पर विश्वास सारंग का पलटवार (Etv Bharat)

कांग्रेस के मंत्री ने खोल दी पार्टी की पोल

सारंग ने कहा, '' कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र कितना मजबूत है, इसका उदाहरण कर्नाटक में कांग्रेस ही के मंत्री ने दे दिया. कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री केजे राजन्ना ने बताया कि मतदाता सूची तब बनाई गई, जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी. तब आपने आंखे क्यों मूंद ली? इतना कहते ही कर्नाटक में राजन्ना को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा. उनको सफाई देने का मौका भी नहीं मिला. जबकि वोट चोरी का सबसे पहले राहुल गांधी पर उनकी ही सरकार के मंत्री ने लगाया था.''

वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग दे चुका स्पष्टीकरण

सारंग ने कहा, '' जनता के बीच भ्रम फैलाकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी नकारात्मक राजनीति कर रही है. यह ठीक नहीं है. वो वोट चोरी जैसी नकारात्मक राजनीति करके चुनाव आयोग पर झूठा आरोप लगा रहे हैं. यदि सच में कोई मुद्दा है तो राहुल गांधी चुनाव आयोग में शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराते?

सारंग ने कहा कि अभी राहुल गांधी ने गुरकीरत सिंह और आदित्य सिंह समेत जिन लोगों के वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए थे, चुनाव आयोग ने उस पर स्पष्टीकरण दिया है.

