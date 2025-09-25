नवरात्र 2025; विश्वनाथ मंदिर की ओर से देवी मंदिरों को क्या भेजे गए उपहार, जानिए

ETV Bharat / state

विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से माता विशालाक्षी को विशेष उपहार भेजे गए.

नवरात्र के पर्व पर भोलेनाथ ने भेजा माता के दरबार में विशेष उपहार
नवरात्र के पर्व पर भोलेनाथ ने भेजा माता के दरबार में विशेष उपहार
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

September 25, 2025

वाराणसी: देशभर और प्रदेश में नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है. नवरात्र के मौके पर देवी आराधना का क्रम जारी है. ऐसे में शिव की नगरी काशी में माता की आराधना में जहां भक्त लीन दिखाई दे रहे हैं तो वहीं भगवान भोलेनाथ भी अपनी अर्धांगिनी माता गौरा को भेंट अर्पित कर रहे हैं.

श्री विश्वनाथ मंदिर की तरफ से नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा और शक्तिपीठ में शामिल माता विशालाक्षी को विशेष उपहार प्रेषित किया गया. भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के बाद माता की चुनरी, साड़ी, चूड़ी, सिंदूर और फल, मिष्ठान इत्यादि दोनों देवी मंदिरों को भेजा गया है. इस परंपरा की शुरुआत बीते कुछ दिनों से हुई है.

भक्त माता की भक्ति में लीन: दरअसल, नवरात्र के 9 दिन तक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नियमित तौर से भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है. हर रोज भजन के साथ ही भक्त माता की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं. शाम को सप्तऋषि आरती के पहले विश्वनाथ धाम परिसर में माता के भजनों की शुरुआत हो रही है, जो रात तक चल रहे हैं. इस क्रम में परंपराओं का निर्वहन भी किया जा रहा है. बीते कुछ सालों से विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से समय-समय पर देवी मंदिरों को विशेष उपहार सामग्री प्रेषित की जाती है.

बड़े मंदिरों में भेजे जा रहे हैं विशेष उपहार: इसके अलावा देश के बड़े मंदिरों में विशेष पर्व पर भी विशेष उपहार भेजे जा रहे हैं. अभी बीते दिनों श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से विशेष उपहार मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को भेजा गया था. इसके अतिरिक्त अन्य मंदिरों में भी विशेष उपहार जा रहे हैं.

आज नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी के दर्शन का विधान है. विश्वनाथ मंदिर की तरफ से सुबह मंदिर प्रशासन ने चंद्रघंटा देवी और 51 शक्तिपीठों में शामिल विशाल अक्षय देवी को विशेष उपहार प्रेषित किया है. पुजारी का विशेष दल यह सारी सामग्री लेकर दोनों मंदिरों में पहुंचा, जहां विधि विधान से पूजन पाठ के बाद इन्हें मां को समर्पित किया गया.

ये है विशेष उपहार: विश्वनाथ मंदिर के एसडीएम शंभू शरण ने बताया कि मंदिर प्रशासन समय-समय पर परंपराओं का निर्वहन करने में आगे कार्य कर रहा है. नवरात्र के पावन पर्व पर माता के पूजन का विधान है काशी शिव की नगरी है, लेकिन शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं. इसलिए नवरात्रि के मौके पर शिव की विशेष उपहार सामग्री माता को अर्पित की जा रही है. ये है खास उपहार में लाल चुनरी, साड़ी, चूड़ी, काजल, सुहाग सामग्री, मिठाई, मेवा, फल आदि हैं.

