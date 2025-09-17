ETV Bharat / state

विश्वकर्मा पूजा पर बैलाडीला की पहाड़ियों पर सैलानियों का प्रवेश बंद

दंतेवाड़ा: दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में इस वर्ष विश्वकर्मा पूजा का उत्साह पर्यटकों के लिए फीका पड़ गया है. जिला प्रशासन ने आकाश नगर स्थित बैलाडीला की सुंदर पहाड़ियों में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. बीते दिनों आई भीषण प्राकृतिक आपदा और लगातार हो रहे भूस्खलन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कहा कि जनहित और लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है, ऐसे में किसी प्रकार की जानमाल की हानि से बचने के लिए यह प्रतिबंध लागू किया गया है.

विश्वकर्मा पूजा के दिन जुटती है भीड़: बैलाडीला की पहाड़ियां हमेशा से श्रद्धालुओं और पर्यावरण प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है. विश्वकर्मा पूजा के मौके पर हर साल हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं. लेकिन इस बार प्रशासन के आदेश के चलते न तो श्रद्धालु दर्शन के लिए जा सकेंगे और न ही सैलानी प्रकृति की गोद में वक्त बिता पाएंगे.

दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने लगाई रोक: पहले केवल बाइक सवारों पर रोक लगाई गई थी. उस व्यवस्था में पर्यटकों को अपनी बाइक बचेली में खड़ी करनी पड़ती थी और वहां से एनएमडीसी की नि:शुल्क बस सेवा से आकाशनगर तक जाने की सुविधा दी जाती थी. वहीं चार पहिया वाहनों को आने-जाने की अनुमति मिलती थी. लेकिन इस बार हालात गंभीर होने के चलते जिला प्रशासन ने सभी वाहनों और आम नागरिकों के प्रवेश पर पूर्ण रोक लगा दी है.