विश्वकर्मा जयंती पर ऊर्जाधानी कोरबा में खास आयोजन, आम लोगों के लिए खोला गया SECL का सेंट्रल वर्कशॉप
देशभर में विश्वकर्मा जयंती पर औजारों की पूजा-अर्चना का दौर चल रहा है. कोरबा में भी आम लोगों के लिए वर्कशॉप खोला गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 17, 2025 at 6:44 PM IST
कोरबा: देव शिल्पी विश्वकर्मा जयंती पर ऊर्जाधानी में खास आयोजन हुए. इस दिन औद्योगिक संस्थानों में अवकाश होता है. मजदूर और अफसर परिवार के साथ धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा करते हैं. कोरबा जिला औद्योगिक जिला कहलाता है. ऐसे में कोरबा में विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व होता है. यहां कारखाने, औद्योगिक संस्थानों में काम आने वाली मशीनों और औजारों की पूजा होती है. मजदूर और अधिकारी जिन मशीनों से साल भर काम करते हैं. उनके प्रति आस्था प्रकट करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ विश्वकर्मा जयंती का त्यौहार मानते हैं.
आम लोगों के लिए खुलता है सेंट्रल वर्कशॉप: कोरबा जिले में देश की सबसे बड़ी कोयला खदानें मौजूद हैं. इन खदानों में मशीनों के जरिए उत्खनन किया जाता है. साल भर इन मशीनों का रखरखाव और मरम्मत का काम सेंट्रल वर्कशॉप में किया जाता है. मुड़पार क्षेत्र स्थित एसईसीएल के सेंट्रल वर्कशॉप को विश्वकर्मा जयंती के दिन आम लोगों के लिए खोला जाता है. इस दिन परिवार के साथ लोग यहां पहुंचते हैं. उन मशीनों को देखने का अवसर उन्हें मिलता है, जिससे कि कोयला खदानों में खनन का काम होता है. कंपनी में नियोजित कामगार परिवार के साथ यहां पहुंचते हैं और परिजनों को भी जानकारी देते हैं, कि वह किस मशीन से किस तरह का काम करते हैं.
पावर प्लांट्स में भी खास पूजा अर्चना: छोटे और राज्य शासन, एनटीपीसी, अडानी के पावर प्लांट को मिलाकर कोरबा में लगभग 15 अलग-अलग पावर प्लांट स्थापित हैं. इनमें हजारों की तादाद में मजदूर काम करते हैं. सैकड़ों कंपनियां यहां नियोजित हैं, बड़ी कंपनियां के अधीन अलग-अलग तरह का काम करती हैं. सभी कंपनी कामगार भी देव शिल्पी विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित करते हैं. फिर अगले दिन धूमधाम से इसका विसर्जन करते हैं.
पहले पावर प्लांट्स भी आम लोगों के लिए खुलते थे: कोरबा में विश्वकर्मा पूजा और भोग प्रसाद का दौर देर शाम तक चला. पहले पावर प्लांट को भी आम लोगों के लिए खोला जाता था. जहां बिजली उत्पादन की तकनीक को भी आम व्यक्ति जाकर देख सकते थे, समझ सकते थे. पिछले कुछ सालों से सुरक्षागत कारणों से पावर प्लांट को आम लोगों के लिए खोलने की प्रथा को बंद कर दिया गया है.
हम विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से बनाते हैं, चुंकि देवशिल्पी विश्वकर्मा को मशीनों का और निर्माण का देवता कहा जाता है. वह हमारे लिए वह बेहद आराध्याय और पूजनीय हैं- जीके द्विवेदी, जीएम, सेंट्रल वर्कशॉप एसईसीएल कोरबा
प्रत्येक वर्ष धूमधाम से मनाते हैं विश्वकर्मा जयंती: एसईसीएल सेंट्रल वर्कशॉप कोरबा के जीएम द्विवेदी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष सेंट्रल वर्कशॉप के मशीनों की पूजा की जाती है. इस दिन आम लोगों के लिए वर्कशॉप को खोला जाता है, ताकि वह मशीनों की तकनीक और कोयला उत्खनन से जुड़े बातों को जान सकें. अपनी उत्सुकता दूर कर सकें. हमारा प्रयास रहता है कि एसईसीएल की प्रगति में हम लगातार अपनी भागीदारी निभा सकें और टारगेट को अचीव करें. इसी उम्मीद और श्रद्धा से हम विश्वकर्मा जयंती की पूजा करते हैं.