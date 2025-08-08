लखनऊः उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में फैल रहे लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से सनातन रक्षा फौज का गठन किया गया है. शुक्रवार को सनातन रक्षा फौज ने धर्मांतरण और लव जेहाद रोकने के लिए रक्षा बंधन पर विशेष रक्षा कवच अभियान की शुरुआत की.

लव जिहाद-धर्मांतरण से बचाने का संकल्प: इसके तहत लव जिहाद और धर्मांतरण के जाल से फंसी हिंदू युवतियों को बचाने का संकल्प लिया गया. साथ ही भगवा टोली घर-घर जाकर बहनों से राखी बंधवाकर उन्हें लव जिहाद और धर्मान्तरण के जाल से बचाने का काम करेगी.

विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय की मौजूदगी में परिषद कार्यालय में एक प्रोग्राम हुआ. इस मौके पर गोपाल राय को देशभर से आई 51 हिंदू बहनों ने राखी बांधी. साथ ही सीमाओं पर तैनात फौजी भाइयों के लिए भी महिलाओं ने राखी भेजी.

सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिलेगा: इस कार्यक्रम में आई महिलाओं से गोपाल राय ने कहा कि यह राखी केवल एक धागा नहीं, बल्कि एक संकल्प है. उन हाथों की रक्षा का, जिन्होंने नारी सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए अथक संघर्ष किया है. लव जिहाद से पीड़ित सैकड़ों हिंदू बहनों की घर वापसी करवाई जाएगी और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि छांगुर जैसे जिहादी तत्वों के चंगुल से सैकड़ों हिंदू परिवारों को मुक्त कराकर उन्हें भयमुक्त जीवन की ओर ले जाएंगे. छांगुर को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने और धमकियों और दबावों के बावजूद हम पूरी मजबूती के साथ सनातन धर्म की रक्षा के लिए डटे हैं.

सनातन हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत: गोपाल राय ने कहा कि 'सनातन हेल्पलाइन सेवा' की शुरुआत कर संकट में फंसे सनातनियों को तत्काल सहायता उपलब्ध करवाई गई. लखनऊ से मुर्शिदाबाद तक निकाली गई 'सनातन आक्रोश यात्रा' के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि अब अन्याय के विरुद्ध हर सनातनी एकजुट होकर खड़े रहेंगे.

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में हम सनातनी फौजी के नाम से युवाओं को इस अभियान में जोड़ने का काम करेंगे. साथ ही हर घर में जाकर धर्मांतरण लव जिहाद और इस तरह के कार्यों में शामिल लोगों से बचने और इनकी कहां शिकायत की जाए इसके प्रति लोगों को जागरूक करेंगे.



