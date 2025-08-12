ETV Bharat / state

विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के केन्द्रीय संगठन महामंत्री ने सभी परंपरा के संतों के साथ बैठक की.

विहिप महामंत्री मिलिंद परांडे ने संतों से किया संवाद
विहिप महामंत्री मिलिंद परांडे ने संतों से किया संवाद (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 10:31 PM IST

लखनऊ : विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के केन्द्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने मंगलवार को समाज के सभी परंपरा के संतों के साथ बैठक कर सीधा संवाद किया. बैठक का आयोजन लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के सभा कक्ष में किया गया. यहां उन्होंने धर्म गुरुओं से धर्म जागरण अधिक से अधिक करने की अपील की. बताया गया कि साल 2023 का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक, देश में 13 लाख महिलाएं लापता हुईं. इनमें से बड़ी संख्या लव जिहाद का शिकार हुईं महिलाओं की है.






बैठक में विहिप के पूर्वी क्षेत्र के संगठन मंत्री गजेंद्र प्रांत, संगठन मंत्री विजय प्रताप, प्रांत मंत्री देवेंद्र भी मौजूद थे. सभी परंपरा के संतों के साथ सीधा संवाद करते हुए मिलिंद परांडे ने युवाओं में बढ़ रहे नशे को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों में युवा वर्ग नशे की दिशा में बढ़ता जा रहा है. समाज में कई प्रकार के नशे को अपना रहा है, इसमें विशेष रूप से समाज को जागृत होकर युवाओं को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करना होगा.







उन्होंने कहा कि आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है. नई पीढ़ी के परिवारों में पारिवारिक कलह बढ़ती जा रही है, यह बहुत ही चिंता का विषय है. इसको लेकर परिवार के बीच समन्वय की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि 2023 में देश की 13 लाख महिलाएं लापता हुईं, इनमें से एक बड़ा वर्ग लव जिहाद का शिकार हुआ है. केरल की हजारों लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुईं. इस असंतुलन के पीछे कई अराजक तत्व योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं, जिनमें विशेष रूप से धार्मिक मतांतरण, लव जिहाद, बांग्लादेश और म्यांमार से हो रही मुस्लिम घुसपैठ, और हिन्दू समाज में घटती जन्मदर शामिल हैं.





उन्होंने कहा कि सुनियोजित रूप से आर्थिक प्रलोभन, छल कपट या दबाव के माध्यम से मुसलमानों एवं ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण ने कई क्षेत्रों में स्थानीय हिन्दू जनसंख्या को कम किया है. उन्होंने कहा कि एक सुनियोजित रणनीति के तहत मुस्लिमों के एक वर्ग द्वारा हिन्दू युवतियों को फंसाकर उनका मतांतरण कराया जा रहा है, जो केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक हमला है. सीमावर्ती राज्यों जैसे असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है.






उन्होंने कहा कि शिक्षा और आर्थिक दृष्टिकोण से जागरूक हिन्दू समाज में परिवार सीमित रखने की प्रवृत्ति है, परंतु बाकी वर्गों में इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे असंतुलन और तेज होता जा रहा है. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट ने भारत में जनसंख्या वितरण की गहराई से समीक्षा प्रस्तुत की है. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ वर्गों में जन्मदर जहां स्थिर या बढ़ती हुई है, वहीं हिन्दू समाज में यह दर घट रही है.

उन्होंने कहा कि भारत के स्थायित्व, संस्कृति और एकता की रक्षा की आवश्यकता है. सभी राष्ट्रप्रेमी नागरिकों, संतों, सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों से अपील है कि वे इन विषयों पर जनजागरण में सहभागी बनें. कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रान्त प्रचार प्रमुख नृपेंद्र विक्रम सिंह, धर्माचार्य संपर्क प्रमुख विमल प्रांत से मंत्री प्रवीण विभाग सहसंयोजक बजरंग दल अमरेंद्र एवं बजरंग दल लखनऊ विभाग व जिले के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे.

