वाराणसी: देश के अलग-अलग हिस्सों में मंदिरों के अधिग्रहण और सरकारी हस्तक्षेप को लेकर संतों के विरोध के बाद अब विश्व हिंदू परिषद भी इस मामले में कूद पड़ा है. विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने काशी प्रवास के दौरान सोमवार को संतों से मुलाकात की और मंदिरों के अधिग्रहण और सरकारी हस्तक्षेप को लेकर बैठक की. जिसमें निर्णय लिया गया कि विश्व हिंदू परिषद देश भर में संतों को एकजुट करने के लिए काम शुरू करेगा.

विहिप की बैठक में लिया गया निर्णयः विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक पिछले माह राजस्थान में संपन्न हुई. जिसमें हिंदू समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए. बैठक में यह तय हुआ कि देशभर में मठ-मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त कराने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा.

17 से 21 सितंबर चलेगा अभियानः इस अभियान के अंतर्गत 7 से 21 सितंबर तक विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से हिंदू समाज के प्रतिनिधि मंडल भेंट करेंगे और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने का विषय उनके समक्ष रखेंगे. इसके साथ ही प्रत्येक महानगर में प्रबुद्ध जनों की सभाएं आयोजित की जाएंगी. बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित हुआ कि इसके दूसरे चरण में देश की सभी बड़ी विधानसभाओं में सत्र के दौरान विधायकों से भेंट की जाएगी. उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने-अपने राज्यों की सरकारों पर दबाव डालें और मठ-मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त कराने की दिशा में ठोस कदम उठाएं.



लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर भी चलेगा अभियानः केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि हिंदू समाज के सामने उपस्थित लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी गंभीर चुनौतियों पर व्यापक जागरण किया जाए. इसके लिए पूज्य संतों से मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त किया जाएगा, ताकि हिंदू समाज को संगठित और जागरूक किया जा सके. इन्हीं प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार पांच दिवसीय काशी प्रांत प्रवास पर हैं. इस दौरान उन्होंने काशी और प्रयागराज के प्रमुख मठ-मंदिरों एवं पूज्य संतों से भेंट की है. उन्होंने सभी संतों से निवेदन किया कि मंदिरों की स्वतंत्रता, लव जिहाद, और धर्मांतरण जैसे विषयों पर हिंदू समाज का मार्गदर्शन करें और इन विषयों पर समाज को एकजुट करने का आह्वान करें.

आलोक कुमार हर मठ-मंदिर में किए दर्शन-पूजनः अपने प्रवास के दौरान आलोक कुमार ने बाबा काशी विश्वनाथ, बाबा काल भैरव, माता अन्नपूर्णा के दर्शन किया. उन्होंने संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मस्थल सीर गोवर्धन, कबीरदास जी के जन्मस्थल, प्रयागराज के किन्नर अखाड़ा, सारनाथ स्थित मूल गंध कुटी विहार, श्रीलंका जम्बूद्वीप बौद्धिष्ट एसोसिएशन, बज्र विद्या केन्द्र, तिब्बती विश्वविद्यालय, स्वर्वेद मंदिर, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी, उदासीन पंचायती अखाड़ा, गढ़वा घाट मठ, धर्म सम्राट करपात्री जी के धर्म संघ सहित अनेक पवित्र स्थलों पर जाकर संतों से मुलाकात की है.

