रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्रा और ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 के बारे में बताया. वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ की सहभागिता पर सीएम ने कहा "हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बहुत जल्द जापान आ रहे हैं. भारत और जापान की मित्रता ऐतिहासिक और गहरी है. उनके इस दौरे से यह संबंध और भी मजबूत होंगे और हमारे देश को अनेक लाभ मिलेंगे."

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और जापान के बीच तकनीकी, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग को और प्रगाढ़ बनाएगी. इससे दोनों देशों की जनता को लाभ होगा और साझा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा.

ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 के संदर्भ में मुख्यमंत्री साय ने कहा " सोमवार को हमने छत्तीसगढ़ को समर्पित सप्ताह का शुभारंभ किया है. यह वर्ल्ड एक्सपो भारत की संस्कृति को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का एक बड़ा प्रयास है. छत्तीसगढ़ का सप्ताह न केवल प्रदेश, बल्कि पूरे देश के लिए लाभकारी रहेगा."

सीएम ने ये भी कहा कि इस आयोजन से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर और औद्योगिक प्रगति को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी. इससे निवेश और सहयोग के अवसर भी बढ़ेंगे. मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि जापान यात्रा और ओसाका एक्सपो में छत्तीसगढ़ की सक्रिय भागीदारी प्रदेश और देश दोनों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी.

सीएम ने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ में युवाओं के सशक्तीकरण के लिए इंडिया-जापान स्किल डेवलपमेंट एवं ह्यूमन रिसोर्स सेंटर स्थापित करने के लिए बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को निवेश के लिए आमंत्रित किया है. साथ ही, प्रदेश के भूजल में भारी धातु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जापान की बायोसीड्स कॉर्पोरेशन, इशिवाका को भी निवेश के लिए आमंत्रण दिया है.