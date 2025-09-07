ETV Bharat / state

कैबिनेट विस्तार के बाद साय मंत्रिमंडल की पहली बैठक, धान खरीदी और राज्योत्सव पर बड़ा एलान संभव

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासन के लिए 9 सितंबर की दोपहर बेहद अहम रहने वाली है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) अटल नगर, नवा रायपुर में होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक कई मायनों में खास होगी. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह पहली कैबिनेट है, जिसमें नए मंत्रियों की मौजूदगी के साथ-साथ धान खरीदी नीति पर बड़ा ऐलान हो सकता है. इसके साथ ही बाढ़ राहत पैकेज और राज्योत्सव की तैयारियों जैसे बड़े मुद्दों पर सर भी सरकार बड़ा ऐलान कर कर सकती है.

कैबिनेट बैठक में पहली बार ये मंत्री होंगे शामिल: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार 9 सितंबर 2025 को दोपहर साढ़े तीन बजे यह मीटिंग होगी. इसमें किसानों, युवाओं और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े अहम मुद्दों पर निर्णय संभव है. हाल ही में शपथ लेने वाले मंत्री राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव पहली बार इस कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे. उनकी मौजूदगी से नीतिगत चर्चाओं में नए दृष्टिकोण और सक्रियता आने की उम्मीद है.

धान खरीदी नीति पर लग सकती है मुहर: प्रदेश के लाखों किसानों की नजर इस कैबिनेट बैठक पर टिकी है. धान खरीदी नीति को अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है. सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि धान खरीदी प्रक्रिया समय पर, पारदर्शी और किसान हित में लागू हो. न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीदी केंद्रों की संख्या और भुगतान व्यवस्था पर भी चर्चा की उम्मीद है.