ETV Bharat / state

विष्णुदेव साय कैबिनेट विस्तार, सरगुजा से मिनिस्टर की दौड़ में राजेश अग्रवाल, लखनपुर में जश्न - VISHNUDEO SAI CABINET EXPANSION

विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार 20 अगस्त को है. मंत्रीपद की दौड़ में राजेश अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है.

Rajesh Agrawal may get ministerial post
राजेश अग्रवाल बन सकते हैं मंत्री (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2025 at 9:08 PM IST

3 Min Read

अंबिकापुर: लंबे अरसे के कयासों के बाद 20 अगस्त को विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है. इस खबर ने पूरे प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा दिया है. मंत्रीपद की दौड़ में शामिल नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं. इस कड़ी में अंबिकापुर से बीजेपी विधायक राजेश अग्रवाल का नाम भी मंत्रीपद की दौड़ में शामिल है. ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राजेश अग्रवाल ने कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव को विधानसभा चुनाव में पटखनी दी थी. इस वजह से उन्हें इनाम के तौर पर मंत्रीपद देने का फैसला आलाकमान ने किया हो. ये बातें सरगुजा बीजेपी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी सोच रहे हैं.

कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल: बीजेपी विधायक राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाए जाने की अटकलों को लेकर अंबिकापुर में बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित दिखे. कार्यकर्ता यहां खासे उत्साहित है.कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार भी कर दिया है, उनका कहना है कि राजेश अग्रवाल ने तो पूर्व डिप्टी सीएम और कद्दावर कांग्रेसी नेता टीएस सिंह देव को हराया है, सरगुज़ा जिले से एक भी मंत्री नहीं है. ऐसे में उनकी दावेदारी बनती थी, हालांकि राजेश अग्रवाल के परिवार के सदस्यों ने आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही मीडिया में कुछ कहने की बात कही है. समर्थकों का कहना है कि इतने बड़े नेता को उन्होंने चुनाव हराया है और वो इस पद के योग्य हैं.

अंबिकापुर में जश्न का माहौल (ETV BHARAT)

अंबिकापुर से कैसे विधानसभा पहुंचे राजेश अग्रवाल ?: राजेश अग्रवाल लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और लखनपुर क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे. साल 2009 के निकाय चुनाव में टिकट न मिलने पर उन्होंने बगावत कर दी थी. निर्दलीय नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, वह महज एक वोट के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे. साल 2014 में कांग्रेस ने उन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया और वह नगर पंचायत अध्यक्ष बने थे.

Celebration in Lakhanpur
लखनपुर में जश्न (ETV BHARAT)

कांग्रेस छोड़ बीजेपी से जुड़े थे राजेश अग्रवाल: राजेश अग्रवाल ने अपने समर्थकों के साथ साल 2017 में भाजपा ज्वाइन किया. उन्होंने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा से विधानसभा की दावेदारी की थी, लेकिन भाजपा ने फिर से अनुराग सिंहदेव को प्रत्याशी बनाया था. वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें अंबिकापुर सीट से टिकट दिया. विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को 94 वोटों से मात दी और पहली बार विधायक बने.राजेश अग्रवाल मारवाड़ी समाज से आते हैं, उनके पिता चांदी राम अग्रवाल लखनपुर के बड़े व्यापारी थे. जब आवागमन की सुविधाएं कम हुआ करती थी तो उनके पिता का कारोबार लखनपुर के साथ ही उदयपुर क्षेत्र तक फैला हुआ था.

बुधवार को विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार, तीन नाम रेस में सबसे आगे

'छत्तीसगढ़ में वोट चोरी से बनीं भाजपा सरकार',कांग्रेस का आरोप चुनाव आयोग के सामने लोकतंत्र की हुई हत्या

नक्सलगढ़ अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, बीएसपी पर लगे गंभीर आरोप

अंबिकापुर: लंबे अरसे के कयासों के बाद 20 अगस्त को विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है. इस खबर ने पूरे प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा दिया है. मंत्रीपद की दौड़ में शामिल नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं. इस कड़ी में अंबिकापुर से बीजेपी विधायक राजेश अग्रवाल का नाम भी मंत्रीपद की दौड़ में शामिल है. ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राजेश अग्रवाल ने कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव को विधानसभा चुनाव में पटखनी दी थी. इस वजह से उन्हें इनाम के तौर पर मंत्रीपद देने का फैसला आलाकमान ने किया हो. ये बातें सरगुजा बीजेपी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी सोच रहे हैं.

कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल: बीजेपी विधायक राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाए जाने की अटकलों को लेकर अंबिकापुर में बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित दिखे. कार्यकर्ता यहां खासे उत्साहित है.कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार भी कर दिया है, उनका कहना है कि राजेश अग्रवाल ने तो पूर्व डिप्टी सीएम और कद्दावर कांग्रेसी नेता टीएस सिंह देव को हराया है, सरगुज़ा जिले से एक भी मंत्री नहीं है. ऐसे में उनकी दावेदारी बनती थी, हालांकि राजेश अग्रवाल के परिवार के सदस्यों ने आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही मीडिया में कुछ कहने की बात कही है. समर्थकों का कहना है कि इतने बड़े नेता को उन्होंने चुनाव हराया है और वो इस पद के योग्य हैं.

अंबिकापुर में जश्न का माहौल (ETV BHARAT)

अंबिकापुर से कैसे विधानसभा पहुंचे राजेश अग्रवाल ?: राजेश अग्रवाल लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और लखनपुर क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे. साल 2009 के निकाय चुनाव में टिकट न मिलने पर उन्होंने बगावत कर दी थी. निर्दलीय नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, वह महज एक वोट के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे. साल 2014 में कांग्रेस ने उन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया और वह नगर पंचायत अध्यक्ष बने थे.

Celebration in Lakhanpur
लखनपुर में जश्न (ETV BHARAT)

कांग्रेस छोड़ बीजेपी से जुड़े थे राजेश अग्रवाल: राजेश अग्रवाल ने अपने समर्थकों के साथ साल 2017 में भाजपा ज्वाइन किया. उन्होंने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा से विधानसभा की दावेदारी की थी, लेकिन भाजपा ने फिर से अनुराग सिंहदेव को प्रत्याशी बनाया था. वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें अंबिकापुर सीट से टिकट दिया. विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को 94 वोटों से मात दी और पहली बार विधायक बने.राजेश अग्रवाल मारवाड़ी समाज से आते हैं, उनके पिता चांदी राम अग्रवाल लखनपुर के बड़े व्यापारी थे. जब आवागमन की सुविधाएं कम हुआ करती थी तो उनके पिता का कारोबार लखनपुर के साथ ही उदयपुर क्षेत्र तक फैला हुआ था.

बुधवार को विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार, तीन नाम रेस में सबसे आगे

'छत्तीसगढ़ में वोट चोरी से बनीं भाजपा सरकार',कांग्रेस का आरोप चुनाव आयोग के सामने लोकतंत्र की हुई हत्या

नक्सलगढ़ अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, बीएसपी पर लगे गंभीर आरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

SAI CABINET EXPANSIONRAJESH AGRAWAL IN RACE OF MINISTERMINISTER FROM AMBIKAPURबीजेपी विधायक राजेश अग्रवालVISHNUDEO SAI CABINET EXPANSION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.