बुधवार को विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार, तीन नाम रेस में सबसे आगे - VISHNUDEO SAI CABINET EXPANSION

रायपुर राजभवन में 20 अगस्त को साय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. बीजेपी ने इसकी पुष्टि की है.

साय कैबिनेट विस्तार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2025 at 5:10 PM IST

रायपुर: विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार समाप्त हो गया है. बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है. यह शपथग्रहण कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा. इस दौरान साय कैबिनेट के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और इस दौरान कौन नए मंत्री साय कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं ,उसका खुलासा होगा.

मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाने की जानकारी भाजपा के विधायक दल के द्वारा जारी की गई है. उनके द्वारा जारी पत्र में सभी सदस्यों को 20 अगस्त सुबह 10:30 बजे राज भवन में मंत्री मंडल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का आग्रह किया गया है.

साय मंत्रिमंडल में किसे मिलेगी जगह ?: साय मंत्रिमंडल में किस चेहरे को जगह मिलेगी. इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है. कई नाम की चर्चा सुर्खियों में है. जिसमें गजेंद्र यादव ,राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहेब का नाम शामिल हैं. सूत्रों की माने तो इन तीनों को राजभवन में आयोजित होने वाले मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाई जाएगी.

तीनों नेताओं के बारे में जानकारी: बीजेपी के तीन विधायकों के नाम मंत्रीपद की रेस में सबसे आगे है. इसमें रायपुर के आरंग से विधायक गुरु खुशवंत साहेब का नाम शामिल है. इसके अलावा दुर्ग से बीजेपी के विधायक गजेंद्र यादव रेस में आगे है. इसके बाद अंबिकापुर से बीजेपी विधायक राजेश अग्रवाल इस रेस में दिख रहे हैं. गजेंद्र यादव छत्तीसगढ़ में यादव समाज से आते हैं. जबकि राजेश अग्रवाल कारोबारी वर्ग से आते हैं. गुरु खुशवंत साहेब छत्तीसगढ़ के आध्यात्मिक गुरुओं में शुमार किए जाते हैं.

राजेश अग्रवाल का सियासी सफर और जीवन परिचय

  1. राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से बीजेपी के विधायक हैं
  2. विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को हराया
  3. 94 वोटों से टीएस सिंहदेव को दी थी शिकस्त
  4. साल 2018 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल
  5. साल 2023 में पहली बार बने विधायक
  6. राजेश अग्रवाल व्यवसाय से जुड़े रहे हैं
  7. शुरुआती शिक्षा भोपाल में हुई
  8. राजेश अग्रवाल के पिता का नाम चांदीराम अग्रवाल है
  9. राजेश अग्रवाल के पास कुल 10 करोड़ रुपये की संपत्ति है
  10. उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है

गुरु खुशवंत साहेब का सियासी सफर और जीवन परिचय

  1. गुरु खुशवंत साहेब आरंग से बीजेपी के विधायक हैं
  2. 2023 में शिवकुमार डहरिया को हराकर विधायक बने
  3. चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए थे शामिल
  4. गुरु खुशवंत साहेब की सतनामी समाज में गहरी पकड़
  5. सतनामी समाज के धर्मगुरु और प्रमुख नेता हैं गुरु खुशवंत साहेब
  6. गुरु खुशवंत साहेब ने की है एमटेक की पढ़ाई
  7. वर्षों से समाज सेवा में रहें हैं सक्रिय
  8. कुल संपत्ति : लगभग ₹2.08 करोड़
  9. देयता (ऋण) : लगभग ₹1.25 करोड़
  10. आपराधिक प्रकरण : कोई मामला दर्ज नहीं

गजेंद्र यादव का सियासी सफर और जीवन परिचय

  1. 1978 में हुआ गजेंद्र यादव का जन्म
  2. शुरुआती पढ़ाई लिखाई दुर्ग में हुई
  3. एमए तक की पढ़ाई PTRSU रायपुर से की
  4. यादव समुदाय के नेता माने जाते हैं गजेंद्र यादव
  5. 2023 विधानसभा चुनाव में गजेंद्र यादव बने विधायक
  6. गजेंद्र ने कांग्रेस के अरुण वोरा को हराया

14 मंत्रीपद का फार्मूला हो सकता है लागू: बहरहाल लंबे समय से साय कैबिनेट के विस्तार की चर्चा पर अब कल विराम लग जाएगा. साय कैबिनेट में नए मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों की अनुसार इस बार मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 13 की जगह 14 मंत्री होंगे. यहां हरियाणा का फार्मूला लगाया जाएगा. क्योंकि हरियाणा में भी 90 विधायक हैं और वहां मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्री बनाए गए हैं.

