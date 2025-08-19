रायपुर: विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार समाप्त हो गया है. बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है. यह शपथग्रहण कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा. इस दौरान साय कैबिनेट के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और इस दौरान कौन नए मंत्री साय कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं ,उसका खुलासा होगा.

मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाने की जानकारी भाजपा के विधायक दल के द्वारा जारी की गई है. उनके द्वारा जारी पत्र में सभी सदस्यों को 20 अगस्त सुबह 10:30 बजे राज भवन में मंत्री मंडल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का आग्रह किया गया है.

साय मंत्रिमंडल में किसे मिलेगी जगह ?: साय मंत्रिमंडल में किस चेहरे को जगह मिलेगी. इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है. कई नाम की चर्चा सुर्खियों में है. जिसमें गजेंद्र यादव ,राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहेब का नाम शामिल हैं. सूत्रों की माने तो इन तीनों को राजभवन में आयोजित होने वाले मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाई जाएगी.

तीनों नेताओं के बारे में जानकारी: बीजेपी के तीन विधायकों के नाम मंत्रीपद की रेस में सबसे आगे है. इसमें रायपुर के आरंग से विधायक गुरु खुशवंत साहेब का नाम शामिल है. इसके अलावा दुर्ग से बीजेपी के विधायक गजेंद्र यादव रेस में आगे है. इसके बाद अंबिकापुर से बीजेपी विधायक राजेश अग्रवाल इस रेस में दिख रहे हैं. गजेंद्र यादव छत्तीसगढ़ में यादव समाज से आते हैं. जबकि राजेश अग्रवाल कारोबारी वर्ग से आते हैं. गुरु खुशवंत साहेब छत्तीसगढ़ के आध्यात्मिक गुरुओं में शुमार किए जाते हैं.

राजेश अग्रवाल का सियासी सफर और जीवन परिचय

राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से बीजेपी के विधायक हैं विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को हराया 94 वोटों से टीएस सिंहदेव को दी थी शिकस्त साल 2018 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल साल 2023 में पहली बार बने विधायक राजेश अग्रवाल व्यवसाय से जुड़े रहे हैं शुरुआती शिक्षा भोपाल में हुई राजेश अग्रवाल के पिता का नाम चांदीराम अग्रवाल है राजेश अग्रवाल के पास कुल 10 करोड़ रुपये की संपत्ति है उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है

गुरु खुशवंत साहेब का सियासी सफर और जीवन परिचय

गुरु खुशवंत साहेब आरंग से बीजेपी के विधायक हैं 2023 में शिवकुमार डहरिया को हराकर विधायक बने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए थे शामिल गुरु खुशवंत साहेब की सतनामी समाज में गहरी पकड़ सतनामी समाज के धर्मगुरु और प्रमुख नेता हैं गुरु खुशवंत साहेब गुरु खुशवंत साहेब ने की है एमटेक की पढ़ाई वर्षों से समाज सेवा में रहें हैं सक्रिय कुल संपत्ति : लगभग ₹2.08 करोड़ देयता (ऋण) : लगभग ₹1.25 करोड़ आपराधिक प्रकरण : कोई मामला दर्ज नहीं

गजेंद्र यादव का सियासी सफर और जीवन परिचय

1978 में हुआ गजेंद्र यादव का जन्म शुरुआती पढ़ाई लिखाई दुर्ग में हुई एमए तक की पढ़ाई PTRSU रायपुर से की यादव समुदाय के नेता माने जाते हैं गजेंद्र यादव 2023 विधानसभा चुनाव में गजेंद्र यादव बने विधायक गजेंद्र ने कांग्रेस के अरुण वोरा को हराया

14 मंत्रीपद का फार्मूला हो सकता है लागू: बहरहाल लंबे समय से साय कैबिनेट के विस्तार की चर्चा पर अब कल विराम लग जाएगा. साय कैबिनेट में नए मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों की अनुसार इस बार मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 13 की जगह 14 मंत्री होंगे. यहां हरियाणा का फार्मूला लगाया जाएगा. क्योंकि हरियाणा में भी 90 विधायक हैं और वहां मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्री बनाए गए हैं.