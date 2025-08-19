रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं. इसी बीच राज्यपाल रमेन डेका का बड़ा बयान सामने आया है. राज्यपाल ने आज सुबह जगन्नाथ मंदिर में भगवान के दर्शन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा, "कुछ तो होने वाला है". हालांकि उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार की आधिकारिक जानकारी होने से इंकार कर दिया.

राज्यपाल के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल और तेज हो गई है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं.

साय कैबिनेट विस्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

लगातार मुलाकातों ने बढ़ाई अटकलें: बीते शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजभवन जाकर राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की थी. इसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई.

राज्यपाल का बयान, कयासों पर मुहर?: राज्यपाल का यह कहना है "कुछ तो होने वाला है" राजनीतिक संकेतों से कम नहीं माना जा रहा. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन सियासी जानकार मान रहे हैं कि जल्द ही नई जिम्मेदारियों का बंटवारा हो सकता है.

साय मंत्रिमंडल विस्तार—क्या है समीकरण?: सूत्रों का कहना है कि आगामी कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने पर विशेष जोर दिया जाएगा. संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल के लिए भी नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है.

कुल मिलाकर, राज्यपाल रमेन डेका के इस बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में सस्पेंस और बढ़ा दिया है. अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा हाईकमान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं.