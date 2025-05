ETV Bharat / state

पन्ना टाइगर रिजर्व में दो तेंदुए एवं एक भालू की रहस्यमयी मौत, वीडी शर्मा ने प्रबंधन से मांगी रिपोर्ट - KHAJURAHO MP BD SHARMA PTR

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 25, 2025 at 2:58 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 3:05 PM IST 2 Min Read

पन्ना: टाइगर रिजर्व में पिछले एक महीने के अंतराल में वन्य प्राणियों की हो रही मौतों पर संज्ञान लेते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने पार्क प्रबंधन को जांच के आदेश दिए हैं. बता दें विगत दिनों दो तेंदुए एवं एक भालू की रहस्यमई मौत हो गई थी. भाजपा जिला मीडिया प्रभारी दुर्गेश शिवहरे ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद बीडी शर्मा ने विगत दिनों हो रही वन्य प्राणियों की मौतों के सिलसिले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं. बीडी शर्मा ने जंगली जानवरों की हो रही असमय रहस्यमय मौतों को गंभीरता से लेते हुए पार्क प्रबंधन को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है. पन्ना टाइगर रिजर्व में तीन वन्य प्राणियों की रहस्यमई मौत

Last Updated : May 25, 2025 at 3:05 PM IST