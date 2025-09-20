कांटो में झूलकर कुंवारी कन्या देती राजपरिवार को दशहरा मनाने की अनुमति, बस्तर की जानिए अनोखी परंपरा
बस्तर का ऐतिहासिक दशहरा 75 दिनों तक मनाया जाता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 20, 2025 at 6:59 PM IST
बस्तर: 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध ऐतेहासिक बस्तर दशहरे में कई अनोखी और रोचक रस्में निभाई जाती हैं. इन्ही रस्मों में एक काछनगादी पूजा विधान रस्म भी है. इस रस्म में एक कुंवारी कन्या बेल के कांटों से बने झूले में झूलकर बस्तर राजपरिवार को दशहरा पर्व मनाने की अनुमति देती है. यह रस्म इस साल 21 सितंबर को भंगाराम चौक में निभाई जाएगी. जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है. इस साल भी इस रस्म को 10 साल की कन्या पीहू दास पूरा करेगी. पीहू पिछले 6 सालों से इस रस्म को निभाकर बस्तर दशहरा मनाने की अनुमित दे रही है. बस्तर दशहरा की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है.
बस्तर दशहरा की ऐतिहासिक कहानी: कन्या पीहू दास ने बताया कि वह बीते 6 सालों से इस रस्म को निभा रही है. रस्म के दौरान काफी भीड़ गुड़ी में पहुंचती है. बस्तर राजपरिवार भी अनुमति मांगने आते हैं. पिछले छह सालों से पीहू कांटों में झूलकर बस्तर राजपरिवार को बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति दे रही है. पीहू ने बताया कि उसे ये परंपरा निभाना बहुत अच्छा लगता है.
10 साल की पीहू निभाएगी काछनगादी की परंपरा: पीहू कहती है कि उसे पढ़ने का बहुत शौक है. वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाती है. पढ़ लिखकर वो आगे कलेक्टर बनना चाहती है. पीहू कहती है कि कलेक्टर का काम बहुत अच्छा है वो भी उनकी तरह काम करना चाहती है. पीहू बताती है कि काछनगादी की रस्म के दौरान उसे कुछ भी याद नहीं रहता. जब उसे कांटों के झूले से उतारा जाता है तो उसके शरीर पर किसी भी तरह के कांटों के चुभने के कोई निशान नहीं मिलते हैं. पीहू की दादी कमला दास बताती हैं कि उनकी पोती को पढ़ने की बड़ी लगन है. पढ़ लिखकर वो अफसर बनना चाहती है.
पुजारी भी करते हैं तारीफ: काछनगुड़ी के पुजारी गणेश दास मानिकपुरी ने बताया कि काछनगादी रस्म के लिए पूजा अर्चना जारी है. पीहू एक समय उपवास करती है. सुबह के समय पूजा अर्चना की जाती है. और शाम के समय देवी चढ़ाई जाती है. 21 सितंबर को रस्म में राजपरिवार गुड़ी के नजदीक पहुंचता है. और दशहरा पर्व के लिए अनुमति मांगता है. इस दौरान काफी भीड़ गुड़ी के नजदीक मौजूद रहता है.
क्या है मान्यता: मान्यताओं के अनुसार काछन देवी जो रण की देवी कहलाती है. आश्विन अमावस्या के दिन पनका जाती की कुंवारी कन्या के ऊपर देवी की सवारी आती है. जिसके बाद कन्या को बेल के कांटों से बने झूले में लिटाकर झुलाया जाता है. इसी दिन बस्तर राजपरिवार, दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी, मांझी चालकी, समिति के सदस्य, देवी देवता मुंडाबाजा व आतिशबाजी करते हुए काछनगुड़ी तक पहुंचते हैं और कांटों पर झूलते देवी से दशहरा पर्व मनाने की औपचारिक अनुमति मांगते हैं. अनुमति मिलने के बाद वे वापस राजमहल लौट जाते हैं. इस दौरान गुरु मां के द्वारा धनकुली गीत गाया जाता है.
Bastar Dussehra 2022: विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में निभाए जाने वाले रस्मों के बारें में जानिए
Bastar Dussehra Kachngadi: बस्तर दशहरा की महत्वपूर्ण रस्म काछन गादी हुई पूरी , राजा को देवी से मिली पर्व मनाने की अनुमति
बस्तर दशहरा काछनगादी रस्म, कांटों के झूले से देवी देगी पर्व मनाने की अनुमति