कांटो में झूलकर कुंवारी कन्या देती राजपरिवार को दशहरा मनाने की अनुमति, बस्तर की जानिए अनोखी परंपरा

बस्तर: 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध ऐतेहासिक बस्तर दशहरे में कई अनोखी और रोचक रस्में निभाई जाती हैं. इन्ही रस्मों में एक काछनगादी पूजा विधान रस्म भी है. इस रस्म में एक कुंवारी कन्या बेल के कांटों से बने झूले में झूलकर बस्तर राजपरिवार को दशहरा पर्व मनाने की अनुमति देती है. यह रस्म इस साल 21 सितंबर को भंगाराम चौक में निभाई जाएगी. जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है. इस साल भी इस रस्म को 10 साल की कन्या पीहू दास पूरा करेगी. पीहू पिछले 6 सालों से इस रस्म को निभाकर बस्तर दशहरा मनाने की अनुमित दे रही है. बस्तर दशहरा की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है.

बस्तर दशहरा की ऐतिहासिक कहानी: कन्या पीहू दास ने बताया कि वह बीते 6 सालों से इस रस्म को निभा रही है. रस्म के दौरान काफी भीड़ गुड़ी में पहुंचती है. बस्तर राजपरिवार भी अनुमति मांगने आते हैं. पिछले छह सालों से पीहू कांटों में झूलकर बस्तर राजपरिवार को बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति दे रही है. पीहू ने बताया कि उसे ये परंपरा निभाना बहुत अच्छा लगता है.

कांटो में झूलकर कुंवारी कन्या देती है अनुमति (ETV Bharat)

10 साल की पीहू निभाएगी काछनगादी की परंपरा: पीहू कहती है कि उसे पढ़ने का बहुत शौक है. वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाती है. पढ़ लिखकर वो आगे कलेक्टर बनना चाहती है. पीहू कहती है कि कलेक्टर का काम बहुत अच्छा है वो भी उनकी तरह काम करना चाहती है. पीहू बताती है कि काछनगादी की रस्म के दौरान उसे कुछ भी याद नहीं रहता. जब उसे कांटों के झूले से उतारा जाता है तो उसके शरीर पर किसी भी तरह के कांटों के चुभने के कोई निशान नहीं मिलते हैं. पीहू की दादी कमला दास बताती हैं कि उनकी पोती को पढ़ने की बड़ी लगन है. पढ़ लिखकर वो अफसर बनना चाहती है.