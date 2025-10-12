ETV Bharat / state

रिज पर राजा: राष्ट्रपिता गांधी व हिमाचल निर्माता परमार के साथ अब शिमला के रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा भी

शिमला: ब्रिटिश दौर में देश की समर कैपिटल शिमला के सबसे खूबसूरत स्थल और हार्ट ऑफ हिल्स क्वीन रिज मैदान में अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व अन्य महापुरुषों के साथ हिमाचल की राजनीति के किंग कहे जाने वाले वीरभद्र सिंह की प्रतिमा भी दिखेगी. इस प्रतिमा का अनावरण सोमवार को किया जाना है. इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं. हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित जिला प्रशासन ने प्रतिमा अनावरण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया है.

कार्यक्रम में सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं के आने की संभावना है. कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल इन दिनों हिमाचल में ही हैं. वीरभद्र सिंह के बेटे और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित स्थानीय विधायक हरीश जनारथा और डीसी शिमला ने भी कार्यक्रम को लेकर विस्तार से तैयारियों की समीक्षा की है. आयोजन में राज्य सरकार के मंत्रियों, पार्टी विधायकों सहित प्रदेश भर से वीरभद्र सिंह के समर्थक आएंगे.

छह बार के सीएम वीरभद्र सिंह

वीरभद्र सिंह के समर्थक उन्हें आधुनिक हिमाचल का निर्माता मानते हैं. छह बार हिमाचल की सत्ता की कमान संभालने वाले वीरभद्र सिंह समूचे प्रदेश में एक समान लोकप्रिय रहे हैं. वीरभद्र सिंह ने केंद्र में राज्य मंत्री व कैबिनेट मंत्री का दायित्व भी संभाला था. वो हिमाचल में कांग्रेस के पर्याय माने जाते थे. वीरभद्र सिंह देश के महान सपूत और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा से राजनीति में आए थे. करीब छह दशक का विस्तार लिए हुए वीरभद्र सिंह के सियासी जीवन में उन्हें कई दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला. उनमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह का नाम शामिल है. भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी वीरभद्र सिंह का नजदीकी रिश्ता था. वो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशंसक भी थे और उनके निधन पर शिमला में आयोजित प्रार्थना सभा में वीरभद्र सिंह प्रमुखता से शामिल हुए थे.