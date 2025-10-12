ETV Bharat / state

रिज पर राजा: राष्ट्रपिता गांधी व हिमाचल निर्माता परमार के साथ अब शिमला के रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा भी

कल वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण किया जाएगा. कार्यक्रम में सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं के आने की संभावना है.

कल होगा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण
कल होगा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 2:36 PM IST

शिमला: ब्रिटिश दौर में देश की समर कैपिटल शिमला के सबसे खूबसूरत स्थल और हार्ट ऑफ हिल्स क्वीन रिज मैदान में अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व अन्य महापुरुषों के साथ हिमाचल की राजनीति के किंग कहे जाने वाले वीरभद्र सिंह की प्रतिमा भी दिखेगी. इस प्रतिमा का अनावरण सोमवार को किया जाना है. इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं. हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित जिला प्रशासन ने प्रतिमा अनावरण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया है.

कार्यक्रम में सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं के आने की संभावना है. कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल इन दिनों हिमाचल में ही हैं. वीरभद्र सिंह के बेटे और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित स्थानीय विधायक हरीश जनारथा और डीसी शिमला ने भी कार्यक्रम को लेकर विस्तार से तैयारियों की समीक्षा की है. आयोजन में राज्य सरकार के मंत्रियों, पार्टी विधायकों सहित प्रदेश भर से वीरभद्र सिंह के समर्थक आएंगे.

छह बार के सीएम वीरभद्र सिंह

वीरभद्र सिंह के समर्थक उन्हें आधुनिक हिमाचल का निर्माता मानते हैं. छह बार हिमाचल की सत्ता की कमान संभालने वाले वीरभद्र सिंह समूचे प्रदेश में एक समान लोकप्रिय रहे हैं. वीरभद्र सिंह ने केंद्र में राज्य मंत्री व कैबिनेट मंत्री का दायित्व भी संभाला था. वो हिमाचल में कांग्रेस के पर्याय माने जाते थे. वीरभद्र सिंह देश के महान सपूत और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा से राजनीति में आए थे. करीब छह दशक का विस्तार लिए हुए वीरभद्र सिंह के सियासी जीवन में उन्हें कई दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला. उनमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह का नाम शामिल है. भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी वीरभद्र सिंह का नजदीकी रिश्ता था. वो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशंसक भी थे और उनके निधन पर शिमला में आयोजित प्रार्थना सभा में वीरभद्र सिंह प्रमुखता से शामिल हुए थे.

क्लियर विजन, स्वतंत्र सोच

छोटे राज्य हिमाचल के विकास के लिए वीरभद्र सिंह का खुद का विजन था. वो स्वतंत्र सोच के नेता थे. देश में धर्मांतरण विरोधी कानून लाने वाले वीरभद्र सिंह पहले सीएम थे. कांग्रेस में रहकर भी वो राम मंदिर निर्माण के प्रबल पक्षधर भी थे. वीरभद्र सिंह पहली बार 1983 में हिमाचल के सीएम बने थे और फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा. अब वीरभद्र सिंह का विजन और उनका हिमाचल के प्रति लगाव उनकी प्रतिमा के रूप में रिज मैदान पर उपस्थिति दर्ज करवाने जा रहा है. प्रतिमा की स्थापना वीरभद्र सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है. रिज मैदान पर डॉ. वाईएस परमार की प्रतिमा के साथ लगे संगमरमर पर लिखा है हिमाचल निर्माता, वहीं, वीरभद्र सिंह की प्रतिमा में संगमरमर पर दर्ज है-आधुनिक हिमाचल के निर्माता वीरभद्र सिंह.

शिमला के रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित हिमाचल निर्माता डॉ. वाईएस परमार की प्रतिमा भी है. इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्रियों में लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी व अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा है. साथ ही देश के महान योद्धा लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह की प्रतिमा भी इसी रिज मैदान पर है. इसके अलावा शिमला के रिज मैदान व माल रोड के संधि स्थल पर पंजाब केसरी लाला लाजपतराय की प्रतिमा भी मौजूद है. अब इस कड़ी में वीरभद्र सिंह का नाम भी शामिल हो जाएगा.

