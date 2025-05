ETV Bharat / state

लखनऊ में विराट कोहली का जलवा, इकाना स्टेडियम के बाहर फैंस का हंगामा, शहीद पथ पर जाम - IPL 2025

विराट के फैंस का जोश हाई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 27, 2025 at 7:18 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 7:29 PM IST 3 Min Read

लखनऊ : इकाना स्टेडियम में मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच भिड़ंत होने जा रही है. फैंस पर विराट कोहली का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. स्टेडियम के बाहर हजारों प्रशंसक विराट की एक झलक पाने के लिए दोपहर बाद से ही डटे रहे. जिससे शहीद पथ पर भारी जाम लग गया. विराट कोहली के फैंस ने RCB की जर्सी और झंडों के साथ स्टेडियम के आसपास का माहौल रंगीन कर दिया. कई प्रशंसकों ने कोहली के टेस्ट संन्यास के बाद उनके समर्थन में बैनर और पोस्टर लहराए, जिनमें लिखा था, विराट, तुम हमेशा हमारे किंग हो. सुरक्षा के कड़े इंतजाम : प्रशासन ने ट्रैफिक और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. मेंहदावल से बाकायदा RCB आर्मी के नाम से समर्थक पहुंचे थे. दिनेश सिंह ने बताया कि विराट कोहली के लिए वह यहां आए हैं और चाहते हैं कि इस मैच को जीत कर उनकी टीम प्लेऑफ में नंबर एक या नंबर दो हो जाए, ताकि उनका फाइनल में पहुंचना आसान हो. मेंहदावल वाले RCB फैंस आर्मी के सदस्य भी पहुंचे मैच देखने. (Photo Credit; ETV Bharat) इस मैच को लेकर शहीद पथ पर बैरिकेडिंग और पुलिस तैनाती के बावजूद भीड़ बेकाबू है. कमता तिराहे और हुसड़िया चौराहे पर ऑटो और ई-रिक्शा पर रोक लगाई गई है, ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके.

LSG खेलेगी सीजन का लास्ट मैच : पिच के बारे में कहा जा रहा है कि यह बल्लेबाजों और स्पिनरों दोनों के लिए मददगार हो सकती है. RCB पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जबकि LSG की टीम इस सीजन में बाहर हो चुकी है. फिर भी, कोहली की मौजूदगी ने इस मुकाबले को खास बना दिया है. यूपीएमआरसी ने मेट्रो यात्रियों को दिया खास तोहफा : लखनऊ मेट्रो के यात्रियों के लिए 26 मई का दिन खास रहा. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) की पहल से यात्रियों को आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के लाइव अभ्यास सत्र को देखने का शानदार अवसर मिला. यह विशेष कार्यक्रम ‘एलएसजी-रेल’ सेल्फी प्रतियोगिता के तहत आयोजित किया गया. सेल्फी प्रतियोगिता के पांच विजेताओं को एलएसजी के खिलाड़ियों से बातचीत करने के साथ तस्वीरें लेने का भी मौका मिला. इस दौरान एलएसजी के तेज गेंदबाज अवेश खान ने विजेताओं को टीम की आधिकारिक जर्सी भेंट कर उनका उत्साह बढ़ाया. वहीं विजेताओं ने यूपीएमआरसी के साथ टीम को एक्शन में देखने और खिलाड़ियों से सीधा संवाद करने के अवसर के लिए प्रसन्नता जाहिर की. यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार ने कहा कि इस सत्र ने एक अनूठा अनुभव प्रदान किया, जिसने यात्रियों और मेट्रो प्रणाली के बीच संबंध को मजबूत किया है. यह भी पढ़ें: RCB VS LSG: विराट कोहली आज रचेंगे इतिहास, मात्र 24 रन और 1 अर्धशतक लगाकर हासिल करेंगे नंबर 1 का ताज

Last Updated : May 27, 2025 at 7:29 PM IST