देवघर: झारखंड के देवघर में सावन के महीने में लगातार हो रही बारिश ने मौसम में बदलाव ला दिया है. इस बदलते मौसम के कारण लोगों को एक साथ गर्मी और ठंड का एहसास हो रहा है. बारिश और मौसमी बदलाव के चलते वायरल फीवर, सर्दी-खांसी, मलेरिया, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियों के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है.

अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या

देवघर के जिला अस्पताल में इमरजेंसी और ओपीडी में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है. ज्यादातर मरीज वायरल फीवर, सर्दी-खांसी और मौसमी बीमारियों से पीड़ित हैं. बारिश के कारण मच्छरों के प्रकोप से डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के मामले भी बढ़ रहे हैं. सिविल सर्जन डॉ. युगल किशोर चौधरी के अनुसार, सावन के महीने में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है. गंभीर मरीजों को हायर एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, जो जिले के सभी अस्पतालों में उपलब्ध हैं. सामान्य मरीजों को पेरासिटामोल और सर्दी-खांसी से संबंधित दवाइयां दी जा रही हैं.

अस्पतालों में बढ़ी वायरल फीवर के मरीजों की संख्या (Etv bharat)

ग्रामीण क्षेत्रों में डायरिया और डिसेंट्री का प्रकोप

देवघर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में डायरिया और डिसेंट्री के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. ग्रामीण अस्पतालों में इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है. बारिश के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से डेंगू और मलेरिया के मामले भी सामने आ रहे हैं. जिला स्वास्थ्य विभाग ने मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए अभियान शुरू किया है. लोगों को घरों में गंदा या साफ पानी जमा न करने की सलाह दी जा रही है.

सावन का महीना आते ही वायरल फीवर से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ जाती है. ऐसे में लोगों को पेरासिटामोल या फिर सर्दी खांसी से संबंधित दवाइयां दी जाती है, जो मरीज वायरल फीवर की वजह से सीरियस हो जाते हैं. वैसे मरीजों को हाइयर एंटीबायोटिक दिए जाते हैं जो जिले के हर अस्पताल में मौजूद है: डॉ. युगल प्रसाद चौधरी, सिविल सर्जन

अस्पतालों में दवाइयों और कर्मचारियों की कमी

अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों के परिजनों का कहना है कि ओपीडी में व्यवस्था संतोषजनक है, लेकिन कई आवश्यक दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं. मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि कर्मचारियों की कमी साफ तौर पर महसूस की जा रही है. सिविल सर्जन डॉ. युगल किशोर चौधरी ने बताया कि सावन मेला के कारण कई कर्मचारी मेले की ड्यूटी में तैनात हैं, जिससे अस्पतालों में मैनपावर की कमी हो रही है.

सावन मेला और कचरे से बढ़ा बीमारियों का खतरा

सावन के महीने में लाखों कांवरिया देवघर पहुंचते हैं, जिससे शहर में कचरे की मात्रा बढ़ जाती है. इससे बीमारियों के फैलने का खतरा और बढ़ गया है. डॉ. चौधरी ने लोगों को सलाह दी है कि वे बारिश में भीगने से बचें और समय-समय पर गर्म पानी का उपयोग करें ताकि सर्दी-खांसी जैसे बैक्टीरिया से बचा जा सके. उन्होंने यह भी अपील की कि लोग बाहरी और बाजारू भोजन का कम से कम उपयोग करें और अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखें.

स्वास्थ्य विभाग की सलाह

अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, मौसमी बुखार और वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों की संख्या में 20 से 25% की वृद्धि हुई है. डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश में भीगने से बचें और मच्छरों से होने वाली बीमारियों से सावधान रहें. साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने से इन बीमारियों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: देवघर में खुलेगा मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पताल, स्वास्थ्य सचिव ने चिन्हित जमीन का किया निरीक्षण

बीमार शिक्षा मंत्री की हालत जानने अस्पताल पहुंचीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, चिकित्सकों से की बात

मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति गंभीर, दिल्ली एयरपोर्ट से ले जाए गए अस्पताल