पन्ना: पन्ना में पिछले एक हफ्ते से वायरल फीवर का प्रकोप जारी है. रोजाना सैकड़ों की संक्या में मरीज जिला चिकित्सालय पहुंच रहे हैं. पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों की माने तो ओपीडी में प्रतिदिन 700 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. जिनकी जांच करने के बाद उन्हें आवश्यक दवाई एवं ज्यादा गंभीर स्थिति में भर्ती किया जा रहा है. लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या के मद्देनजर ओपीडी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लंबी-लंबी लाइन नजर आ रही है.

डॉक्टर के कमरे के बाहर भी मरीजों की कतार लगी हुई है. डॉक्टर द्वारा जांच के बाद गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है. कई मरीजों में मलेरिया, डेंगू और तेज बुखार जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं. मरीजों का तुरंत उपचार शुरू किया जा रहा है.

पन्ना जिला अस्पताल की ओपीडी में लग रही है लंबी-लंबी कतारें (ETV Bharat)

जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन पहुंच रहे हैं 900 से अधिक मरीज

वायरल फीवर के कारण लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है. पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों के अनुसाक स्थिति काफी गंभीर दिख रही है. सोमवार, 18 अगस्त 2025 को ओपीडी में 1100 मरीजों ने रजिस्ट्रेशन कराया. वहीं मंगलवार को 800, बुधवार को 700, गुरुवार को 970, शुक्रवार को 900 मरीज और शनिवार को करीब 850 मरीजों ने ओपीडी में इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया. इन मरीजों में सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, ठंड लगना एवं शरीर में दर्द और तेज बुखार के लक्षण पाए गए.

सीएमओ ने कहा- हमारे पास मरीजों को देने के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध

जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजेश प्रसाद तिवारी ने बताया "मौसम बदलने के कारण लोग वायरल फीवर के शिकार हो रहे हैं. जिसकी वजह से जिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है. हमारे पास मरीजों को देने के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं. मरीजों की जांच के बाद डॉक्टरों द्वारा दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं. ज्यादा गंभीर मरीजों को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया जा रहा है."