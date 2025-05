ETV Bharat / state

वाराणसी के काशी विद्यापीठ में छात्रों का हंगामा, क्लास बंद कराया, प्रॉक्टर से धक्का मुक्की, बोले- प्रशासन कर रहा तानाशाही - VARANASI NEWS

काशी विद्यापीठ में छात्रों ने किया उग्र प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 30, 2025 at 10:14 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 10:43 PM IST 3 Min Read

वाराणसी : महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन प्रक्रिया मेरिट से कराने का छात्रों ने विरोध किया. 18 दिन से एडमिशन सेल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने शुक्रवार को जमकर हंगामा किया. प्रदर्शनकारी छात्रों ने क्लास बंद करा दिया. प्रॉक्टर और गार्ड के साथ धक्का-मुक्की भी हुई. इससे नाराज छात्रों ने पुतला दहन किया और पूरे परिसर में जमकर नारेबाजी की. काशी विद्यापीठ कैंपस ने छात्रों ने की जमकर नारेबाजी. (Video Credit; ETV Bharat) 18 दिन से छात्र कर रहे प्रदर्शन : महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में नए सत्र 2025-26 की एडमिशन प्रक्रिया मेरिट से करने का निर्णय लिया गया है. इसके विरोध में छात्र नेता बीते 18 दिनों से सामान्य धरना प्रदर्शन कर रहे थे. शुक्रवार को छात्रों का गुस्सा बढ़ गया और सभी फैकल्टी में चल रही क्लासों को बंद कराया. प्रशासनिक कार्यालय परिषद परीक्षा सेल के बाहर नारेबाजी की. इस दौरान लाइब्रेरी में चल रहे कार्यक्रम को भी छात्रों ने बंद करने की कोशिश की. जहां चीफ प्रॉक्टर व सुरक्षाकर्मियों के साथ धक्का मुक्का हुई.

मेरिट का विरोध : छात्रों के विरोध में कई छात्र संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे. छात्र नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाए हुए है. जिसे अब हम चलने नहीं देंगे. मेरिट पर एडमिशन के विरोध में बीते 18 दिनों से हम गांधी स्मारक पर धरना दे रहे थे, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमसे बात करने की जरूरत नहीं समझी. हम छात्रों की हक की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे. हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले छात्रों के अमूमन इंटर में नंबर कम आते हैं, जबकि ग्रेजुएशन के एंट्रेंस में अच्छे अंक होते हैं ऐसे में मेरिट के आधार पर बच्चे बाहर रह जाएंगे, जिस वजह से हम यह विरोध कर रहे हैं. BHU में मांगों को लेकर छात्रों ने किया हंगामा. (Photo Credit; ETV Bharat) BHU भी में छात्रों का हंगामा : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने ट्रामा सेंटर और सुंदरलाल अस्पताल पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि ट्रामा सेंटर और विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार मनमानी कर रहा है. छात्र, अध्यापक, कर्मचारी के साथ अस्पताल में दुर्व्यवहार किया जा रहा है. आम जनता हो या फिर विश्वविद्यालय, हर किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है. सुविधाओं के लिए उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. विरोध को देखते हुए मौके पर प्रॉक्टोरियल की टीम भी पहुंची. छात्रों ने कहा कि हम लगातार देख रहे हैं कि अस्पताल में बाउंसरों के जरिए गुंडागर्दी की जा रही है. अस्पताल से जुड़ा व्यक्ति हो या फिर बाहरी हर किसी के साथ गुंडागर्दी की जा रही है. यह भी पढ़ें: ओरिजिनल बनारसी साड़ी को मिला नया ब्रांड नाम, 'सिल्क बनारसी' को मिलेगा मार्केट, सरकार ऑनलाइन भी बेचेगी

Last Updated : May 30, 2025 at 10:43 PM IST