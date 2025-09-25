ETV Bharat / state

पाकुड़ में हिंसक झड़प से मचा हड़कंप, पथराव के साथ बमबाजी, बच्चे समेत कई घायल

पाकुड़: जिले में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई. इस दौरान पथराव के साथ बमबाजी भी हुई. इस घटना में एक 9 वर्षीय बच्चा सहित चार लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस घटना स्थल पहुंची. पुलिस के पहुंचते ही एक पक्ष के उपद्रवी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है. हालांकि सभी खतरे से बाहर हैं.

कैसे शुरू हुई हिंसक झड़प

मिली जानकारी के मुताबिक सदर प्रखंड के देवतल्ला दक्षिण टोला स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद मोतीउर रहमान अपने घर जा रहे थे. इस दौरान पुल पर बैठे कुछ युवक मोतीउर से गाली-गलौज करने लगा. जब मोतीउर ने विरोध किया, तो युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. कुछ ही देर बाद, दोनों पक्षों के परिवार आ गए और एक-दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया. इसी बीच रेंटू शेख नामक व्यक्ति के पक्ष से बमबाजी करना शुरू कर दिया. लगातार दो बम फटने की आवाज से देवतल्ला गांव में हड़कंप मच गया.

इस देख स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना मुफस्सिल थाने को दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गौरव कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पहुंचे. पुलिस को आता देख रेंटू शेख व उसके पक्ष में शामिल सभी लोग मौके से फरार हो गए. वहीं, पुलिस ने सभी चारों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया.