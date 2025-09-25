पाकुड़ में हिंसक झड़प से मचा हड़कंप, पथराव के साथ बमबाजी, बच्चे समेत कई घायल
पाकुड़ में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई. घटना में कुल 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
Published : September 25, 2025 at 10:03 AM IST
पाकुड़: जिले में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई. इस दौरान पथराव के साथ बमबाजी भी हुई. इस घटना में एक 9 वर्षीय बच्चा सहित चार लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस घटना स्थल पहुंची. पुलिस के पहुंचते ही एक पक्ष के उपद्रवी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है. हालांकि सभी खतरे से बाहर हैं.
कैसे शुरू हुई हिंसक झड़प
मिली जानकारी के मुताबिक सदर प्रखंड के देवतल्ला दक्षिण टोला स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद मोतीउर रहमान अपने घर जा रहे थे. इस दौरान पुल पर बैठे कुछ युवक मोतीउर से गाली-गलौज करने लगा. जब मोतीउर ने विरोध किया, तो युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. कुछ ही देर बाद, दोनों पक्षों के परिवार आ गए और एक-दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया. इसी बीच रेंटू शेख नामक व्यक्ति के पक्ष से बमबाजी करना शुरू कर दिया. लगातार दो बम फटने की आवाज से देवतल्ला गांव में हड़कंप मच गया.
इस देख स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना मुफस्सिल थाने को दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गौरव कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पहुंचे. पुलिस को आता देख रेंटू शेख व उसके पक्ष में शामिल सभी लोग मौके से फरार हो गए. वहीं, पुलिस ने सभी चारों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया.
कुल 11 लोगों को बनाया गया आरोपी
इधर, घटना को लेकर थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि घायल मोतीउर शेख की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए रेंटू शेख सहित 11 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है. सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि घटनास्थल से दो सुतली बम बरामद किए गए, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है. जबकि दो बम का अवशेष जब्त किया गया. गांव में विवाद न बढ़े, इसके लिए पुलिस लगातार कैंप कर रही है.
ये भी पढ़ें: बोकारो में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, थाना प्रभारी का सिर फटा
हजारीबाग के बड़कागांव में ग्रामीण और एनटीपीसी पदाधिकारियों के बीच हिंसक झड़प, बादम कोल खनन परियोजना की ग्राम सभा में हुई घटना
धनबाद में हिंसक हुआ दो गुटों का झगड़ा, मारपीट और पत्थरबाजी से पुलिस छावनी बना इलाका