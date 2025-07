ETV Bharat / state

बरसाती पानी की निकासी नहीं होने पर मारपीट: भाजपा किसान मोर्चा संयोजक को जड़े थप्पड़ - BJP SARPANCH HUSBAND BEATEN UP

भाजपा नेता को जड़े थप्पड़ ( ETV Bharat Bhilwara )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 4, 2025 at 7:41 AM IST | Updated : July 4, 2025 at 8:11 AM IST 1 Min Read

भीलवाड़ा: सदर थाना क्षेत्र के हलेड़ में बरसाती पानी निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने को लेकर भाजपा व कांग्रेस नेता आमने-सामने हो गए. कांग्रेस से जुड़े पूर्व सरपंच हरफूल जाट ने मौजूदा सरपंच के पति व भाजपा किसान मोर्चा के जिला संयोजक बालूलाल आचार्य से मारपीट कर दी. इस दौरान जाट के साथ कुछ ग्रामीणों ने भी आचार्य की पिटाई की. सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने मामला शांत कराया. सदर थाना प्रभारी कैलाशचंद्र बिश्नोई ने बताया कि गोपाल आचार्य ने थाने में रिपोर्ट दी. इसमें गोपाल ने पूर्व सरपंच हरफूल जाट पर अपने पिता बालूलाल आचार्य से मारपीट करने का आरोप लगाया. पुलिस ने हरफूल जाट को गिरफ्तार कर लिया.

भीलवाड़ा: सदर थाना क्षेत्र के हलेड़ में बरसाती पानी निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने को लेकर भाजपा व कांग्रेस नेता आमने-सामने हो गए. कांग्रेस से जुड़े पूर्व सरपंच हरफूल जाट ने मौजूदा सरपंच के पति व भाजपा किसान मोर्चा के जिला संयोजक बालूलाल आचार्य से मारपीट कर दी. इस दौरान जाट के साथ कुछ ग्रामीणों ने भी आचार्य की पिटाई की. सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने मामला शांत कराया. सदर थाना प्रभारी कैलाशचंद्र बिश्नोई ने बताया कि गोपाल आचार्य ने थाने में रिपोर्ट दी. इसमें गोपाल ने पूर्व सरपंच हरफूल जाट पर अपने पिता बालूलाल आचार्य से मारपीट करने का आरोप लगाया. पुलिस ने हरफूल जाट को गिरफ्तार कर लिया. वीडियो में मारपीट करता पूर्व सरपंच... (ETV Bharat Bhilwara) पढ़े:सरपंच ने बीडीओ के जड़े थप्पड़, मोबाइल तोड़ा, वारदात सीसीटीवी में कैद, जानिए पूरा मामला - BDO slapped by Sarpanch उल्लेखनीय है कि जिले में दो दिन से मानसून की बारिश से हलेड़ में पानी भर गया. पानी की निकासी सही नहीं होने के कारण कॉलोनियों व घरों में पानी भरने से लोग परेशान हो गए. इसकी शिकायत ग्रामीणों व पूर्व सरपंच जाट ने मौजूदा सरपंच के पति बालूलाल आचार्य से की. आचार्य निरीक्षण करने मौके पर गए तो जाट ने उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई व थप्पड़ जड़ दिए. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी आचार्य की पिटाई कर दी. मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Last Updated : July 4, 2025 at 8:11 AM IST