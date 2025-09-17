मेरठ में घमासान; सलावा गांव बना जंग का मैदान, 8 गिरफ्तार, बड़ी संख्या में फोर्स तैनात
सरधना थाना के सलावा गांव में युवकों के बीच मामलूी कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष. दोनों पक्षों के कई लोग अस्पताल में भर्ती.
Published : September 17, 2025 at 8:54 AM IST|
Updated : September 17, 2025 at 10:15 AM IST
मेरठ : सरधना थाना क्षेत्र के गांव सलावा में मंगलवार रात दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे और धारदार हथियार चले. मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को भी काफी विरोध झेलना पड़ा. मारपीट और हमले में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हैं. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं. मामला दो सम्प्रदायों से जुड़ा होने के कारण गांव में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात है. वहीं मारपीट के आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
बताया जा रहा कि सरधना थाना क्षेत्र के सलावा गांव में मंगलवार रात एक पक्ष के कुछ लोग सड़क पर टहल रहे थे. रास्ते में एक डेयरी के सामने दूसरे पक्ष के युवकों से आमना सामना हो गया. इस दौरान कहासुनी के बाद मारपीट होने लगी. मारपीट की खबर एक-दूसरे के परिजनों को हुई तो वे वहां पहुंच गई. इसके बाद देखते ही देखते सड़क युद्ध का मैदान बन गई. दोनों पक्षों की ओर से लाठी-डंड, ईंट-पत्थर चलने लगे. कई लोगों के पास धारदार हथियार भी थे. जिनकी मार से कई लोगों को गंभीर चोटें भी आईं.
एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि कंट्रोल रूम पर सूचना मिली थी कि सलावा गांव में दो संप्रदायों के बीच हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों पक्ष के लोगों को बमुश्किल शांत कराया गया. मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया है. कई लोगों का इलाज निजी हॉस्पिटल में भी चल रहा है. दोनों पक्षों के बीच संघर्ष को देखते हुए आसपास के कई थानों की पुलिस गांव में तैनात कर दी गई है. फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है. इस घटना के कुछ वीडियो फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं. जिनके आधार पर माहौल खराब करने वालों की शिनाख्त कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.
एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि मंगलवार रात दो पक्षों के बीच झगड़े का कारण मछली पकड़ने को लेकर हुआ था. इस मामले में एक पक्ष के 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों पक्ष के लोगों से पूछताछ की गई है. अभी हॉस्पिटल में पांच घायलों का इलाज चल रहा है. फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था है. पूरे मामले पर पुलिस नजर बनाए हुए है.
