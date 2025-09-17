ETV Bharat / state

मेरठ में घमासान; सलावा गांव बना जंग का मैदान, 8 गिरफ्तार, बड़ी संख्या में फोर्स तैनात

मेरठ में मारपीट. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : सरधना थाना क्षेत्र के गांव सलावा में मंगलवार रात दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे और धारदार हथियार चले. मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को भी काफी विरोध झेलना पड़ा. मारपीट और हमले में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हैं. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं. मामला दो सम्प्रदायों से जुड़ा होने के कारण गांव में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात है. वहीं मारपीट के आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.



मेरठ में खूनी संघर्ष; जानकारी देते एसएसपी डॉ. विपिन ताडा. (Video Credit : ETV Bharat) बताया जा रहा कि सरधना थाना क्षेत्र के सलावा गांव में मंगलवार रात एक पक्ष के कुछ लोग सड़क पर टहल रहे थे. रास्ते में एक डेयरी के सामने दूसरे पक्ष के युवकों से आमना सामना हो गया. इस दौरान कहासुनी के बाद मारपीट होने लगी. मारपीट की खबर एक-दूसरे के परिजनों को हुई तो वे वहां पहुंच गई. इसके बाद देखते ही देखते सड़क युद्ध का मैदान बन गई. दोनों पक्षों की ओर से लाठी-डंड, ईंट-पत्थर चलने लगे. कई लोगों के पास धारदार हथियार भी थे. जिनकी मार से कई लोगों को गंभीर चोटें भी आईं.

