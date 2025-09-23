ETV Bharat / state

भागलपुर में मामूली विवाद से भड़की झड़प, पुलिस ने समय रहते संभाला हाल

भागलपुर के फतेहपुर में मामूली विवाद दो समुदायों के बीच हिंसा में बदल गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया.

भागलपुर में मामूली बात पर झड़प
भागलपुर में मामूली बात पर झड़प (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

September 23, 2025

भागलपुर: भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के फतेहपुर इलाके में सोमवार देर रात एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. इमामबाड़ा चौक निवासी एहसान शाह और टोटो चालक के बीच साइड देने को लेकर कहासुनी हुई, जो मारपीट में बदल गई. यह घटना मोहल्ले में फैल गई और देखते ही देखते मामला दो समुदायों के बीच तनाव में तब्दील हो गया. दोनों पक्षों ने सड़कों पर उतरकर ईंट-पत्थर और लाठियों से एक-दूसरे पर हमला कर दिया. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की.

विवाद की शुरुआत: दरअसल, शाम करीब सात बजे, इमामबाड़ा चौक निवासी एहसान शाह बाइक से लौट रहे थे. तभी पानी ढोने वाले टोटो ने हार्न बजाकर साइड मांगी. इसी बात पर दोनों के बीच मामूली बहस हुई, जो मारपीट में तब्दील हो गई. टोटो चालक और उसके साथियों ने बाइक सवार की पिटाई कर दी. यह बात मोहल्ले तक पहुंची और धीरे-धीरे विवाद दो समुदायों के बीच फैल गया.

भागलपुर में दो गुटों में झड़प
भागलपुर में दो गुटों में झड़प (ETV Bharat)

हिंसा और पथराव: कुछ ही देर में इलाके की सड़कों पर दोनों पक्षों के लोगों ने ईंट-पत्थर और लाठी-डंडों से हमला शुरू कर दिया. माहौल तनावपूर्ण और खतरनाक हो गया. स्थिति की जानकारी मिलते ही जीरो माइल पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन माहौल काबू में नहीं आया. इसके बाद सिटी एसपी, डीएसपी, एसएसपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए.

हिंसा के बाद आगजनी
हिंसा के बाद आगजनी (ETV Bharat)

एसएसपी की पहल और पुलिस तैनाती: एसएसपी हृदयकांत ने मौके पर खुद आकर स्थिति को संभाला. उन्होंने भारी पुलिस बल की तैनाती, फ्लैग मार्च करने और इलाके को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सील करने के आदेश दिए. पुलिस के प्रयासों के बाद शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें समाज के सभी वर्गों से लोगों को शांति बनाए रखने का आग्रह किया गया.

"विवाद मूलतः दो लड़कों के बीच हुआ था, जिसे जानबूझकर दो समुदायों के बीच फैलाया गया. दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है."-अजय चौधरी, सिटी डीएसपी

भागलपुर में मामूली झड़प
भागलपुर में मामूली झड़प (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर निगरानी: डीएसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या गलत सूचना फैलने न पाए. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

मामूली झड़प के बाद लोगों की जुटी भीड़
मामूली झड़प के बाद लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

स्थानीय प्रशासन की सतर्कता: सदर एसडीएम विकास कुमार ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच कर स्थिति को नियंत्रण में लिया गया. इलाके में तीन-चार दिनों तक नजर रखी जाएगी. स्थानीय लोगों के अनुसार, फतेहपुर क्षेत्र में पहले भी कई बार झड़पें हो चुकी हैं. संकरी सड़कों और यातायात के कारण तनाव रहता है.

