उदयपुर में मौताणे की मांग पर भड़की हिंसा, 11 गिरफ्तार, 3 बाल अपचारी डिटेन

हिंसा के 11 आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र के जाबुआ का खुणा चापा की नाल गांव में मंगलवार को मौताणे की मांग को लेकर बड़ी हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई. ससुराल पक्ष के लोगों ने ₹1.50 लाख की मांग पूरी न होने पर प्रार्थी परिवार पर हमला कर दिया. इस घटना के बाद उदयपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 बाल अपचारियों को डिटेन किया गया है. प्राकृतिक मौत के बाद अनैतिक मांग: एसपी योगेश गोयल ने बताया कि बुधवार 8 अक्टूबर को प्रार्थी सोमाराम गरासिया ने बेकरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी भूरी बाई की लगभग एक माह पहले खेत में काम करते समय सांस की बीमारी और चक्कर आने से प्राकृतिक मृत्यु हो गई थी. इसके बाद भी पत्नी के पीहर पक्ष ने उनसे ₹1.50 लाख के मौताणे की मांग की थी. इसे भी पढ़ें- फिशपॉन्ड में मजदूर की करंट लगने से मौत, परिजन 4 लाख के मौताणे पर अड़े