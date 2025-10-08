ETV Bharat / state

उदयपुर में मौताणे की मांग पर भड़की हिंसा, 11 गिरफ्तार, 3 बाल अपचारी डिटेन

उदयपुर के बेकरिया थाना क्षेत्र में मौताणे की मांग पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस बड़ी कार्रवाई की.

हिंसा के 11 आरोपी गिरफ्तार
हिंसा के 11 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 11:43 PM IST

2 Min Read
उदयपुर: जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र के जाबुआ का खुणा चापा की नाल गांव में मंगलवार को मौताणे की मांग को लेकर बड़ी हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई. ससुराल पक्ष के लोगों ने ₹1.50 लाख की मांग पूरी न होने पर प्रार्थी परिवार पर हमला कर दिया. इस घटना के बाद उदयपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 बाल अपचारियों को डिटेन किया गया है.

प्राकृतिक मौत के बाद अनैतिक मांग: एसपी योगेश गोयल ने बताया कि बुधवार 8 अक्टूबर को प्रार्थी सोमाराम गरासिया ने बेकरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी भूरी बाई की लगभग एक माह पहले खेत में काम करते समय सांस की बीमारी और चक्कर आने से प्राकृतिक मृत्यु हो गई थी. इसके बाद भी पत्नी के पीहर पक्ष ने उनसे ₹1.50 लाख के मौताणे की मांग की थी.

हमले और आगजनी की वारदात: मांग पूरी न होने पर मंगलवार सुबह करीब 6:00 बजे मृतका के ससुर अमराराम के नेतृत्व में 15-20 लोग हथियारों सहित प्रार्थी के घर पहुंचे. जान बचाने के लिए सोमाराम का परिवार जंगल की ओर भाग गया. इसके बाद आरोपियों ने सोमाराम और उनके भाइयों कुशाराम, धरमाराम, चमनाराम तथा भतीजे रमेश के घरों में जमकर तोड़फोड़ की, आग लगा दी और सोलर बैटरियां भी चोरी कर लीं.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: एसपी गोयल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बेकरिया थानाधिकारी उत्तम सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और सीओ राजेन्द्र सिंह के सुपरविजन में टीम ने जंगलों और संभावित ठिकानों पर दबिश देकर ससुर अमराराम, सास केसी देवी सहित कुल 7 पुरुष और 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया. साथ ही 3 बाल अपचारियों को डिटेन किया गया.

सभी आरोपियों ने वारदात में शामिल होना स्वीकार किया है. पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है. अब उनसे फरार आरोपियों और चोरी गए सामान की बरामदगी के लिए आगे की जांच की जा रही है.

