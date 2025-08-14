रायपुर: छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. शासन से प्रतिपूर्ति राशि नहीं मिलने के कारण कई अल्पसंख्यक स्कूलों ने ऐसे बच्चों को आगे पढ़ाने से इनकार कर दिया है. जिससे आने वाले समय में ऐसे स्कूलों में आरटीई के कोटे के तहत पढ़ने वाले बच्चों की परेशानी बढ़ सकती है.

अल्पसंख्यक स्कूलों में बदला स्वरूप: छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि आरटीई का प्रावधान अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होता, लेकिन प्रदेश में ऐसे कई संस्थान हैं जो सामान्य स्कूल के रूप में शुरू हुए थे और इनमें आरटीई के तहत विद्यार्थी पढ़ रहे थे. बाद में इन संस्थानों ने अल्पसंख्यक स्कूल की मान्यता ले ली, जिससे इनका स्वरूप बदल गया और नए आरटीई प्रवेश बंद हो गए। ऐसे स्कूल अब आरटीई पोर्टल से भी हट गए हैं.

सीजी प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता (ETV BHARAT)

50 स्कूलों के 800 आरटीई बच्चे होंगे प्रभावित: प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या लगभग 50 है, जिसमें 600 से 800 बच्चे आरटीई के तहत पढ़ाई कर रहे हैं. एक स्कूल की बात की जाए तो यहां 90 विद्यार्थी हैं, और उन पर लगभग चार लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च आता है, ऐसे में स्कूल को लगभग 15 लाख रुपए शासन से लेना निकल रहा है. इन परिस्थितियों में छोटा सा स्कूल कैसे बच्चों को पढ़ाएगा.

स्कूल शिक्षा विभाग यह भी कहता है कि हम आगे- पीछे पैसा दे देंगे, तो भी हम पढ़ाने को तैयार हैं. लेकिन ऐसा आश्वासन भी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से अब तक हमें नहीं मिला है- राजीव गुप्ता, अध्यक्ष, प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन, छत्तीसगढ़

सीएम साय तक नहीं पहुंची शिकायत: राजीव गुप्ता ने आगे कहा कि वर्तमान में इन स्कूलों में पहले से पढ़ रहे आरटीई बच्चों की प्रतिपूर्ति राशि नहीं मिल पा रही है. भुगतान अटकने से कुछ स्कूलों ने इन विद्यार्थियों को पढ़ाने से मना कर दिया, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची थी.

हमारे पत्र का अब तक नहीं मिला जवाब: राजीव गुप्ता ने बताया कि संगठन ने 10 जून 2024 और 26 मार्च 2025 को संचालक एवं सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र भेजा था. उसके बाद भी शिक्षा विभाग ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया. संगठन का कहना है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह रुक सकती है.