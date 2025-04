ETV Bharat / state

करनाल में शहीद विनय नरवाल का अंतिम संस्कार, बहन ने दी मुखाग्नि - PAHALGAM ATTACK

शहीद विनय की बहन की सीएम नायब सैनी से मार्मिक अपील ( ईटीवी भारत )

Published : April 24, 2025 at 1:01 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 6:14 AM IST

करनाल: शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का बुधवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. उन्हें श्रद्धाजंलि देने पहुंचे सीएम नायब सैनी के सामने विनय के परिजनों ने चीख-चीखकर इंसाफ मांगा. विनय की बहन सृष्टि ने सीएम के हाथ पकड़कर बिलखते हुए कहा- "आतंकी ने नाम पूछ कर उसके भाई को गोली मार दी. वहां पर डेढ़ घंटे तक कोई भी नहीं आया, विनय उस वक्त तक जिंदा था. अगर वहां पर आसपास आर्मी होती तो विनय बच सकता था." सृष्टि ने सीएम से कहा- आई वांट जस्टिस. जिन्होंने मेरे भाई को मारा, मुझे वो मुर्दा देखना है. मुझे आंतकियों के सिर चाहिए. सृष्टि को बिलखते देख सीएम का भी गला भर आया. उन्होंने रूंदे हुए गले से सृष्टि को दिलासा दिया और कहा- वो मरेगा, जिसने मारा. विनय के अंतिम संस्कार में जुटी भारी भीड़ (ईटीवी भारत) कायरतापूर्ण हमले के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई : सीएम नायब सैनी ने मीडिया से बातचीत में आतंकियों के हमले को कायरतापूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमला किया, वह कायरतापूर्ण हमला है, मानवता का नुकसान किया है, वे बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार का कुकृत्य करने का साहस सोच समझकर करेंगे. विनय नरवाल हमारा बहादुर जवान है और उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे. हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है. हरियाणा सरकार विनय नरवाल और उनके परिवार के साथ खड़ी है.

