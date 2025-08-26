ETV Bharat / state

सरकारी स्कूलों में महापुरुषों के चित्रों में शामिल हुए वीर सावरकर, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल - SAVARKAR CONTROVERSY

जयपुर के एक सरकारी स्कूल में स्वतंत्रता सेनानियों के बड़े-बड़े चित्रों के बीच वीर सावरकर की तस्वीर लगने भर से सियासत गरमा गई है.

Vinayak Damodar Savarkar Controversy
महापुरुषों के चित्रों में शामिल हुए वीर सावरकर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2025 at 2:53 PM IST

जयपुर: बीते दिनों प्रदेश की भाजपा सरकार ने शिविरा कैलेंडर में वीर सावरकर की जयंती को उत्सव के रूप में मनाने का जिक्र किया. वहीं, प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नए पाठ्यक्रम में वीर सावरकर को पढ़ाए जाने की ओर इशारा भी कर चुके हैं. इसके इतर राजधानी जयपुर के एक सरकारी विद्यालय के प्राचार्य ने कैंपस में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बड़े-बड़े चित्र लगवाए हैं. इसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अंबेडकर के साथ वीर सावरकर का चित्र भी शामिल किया गया है.

प्राचार्य का कहना है कि बच्चे 'नन्ही पौध' हैं और राष्ट्र का भविष्य इन्हीं पर टिका है. विद्यालय में महापुरुषों की जीवनियों को पुस्तकालय में रखा गया है, साथ ही प्रतिदिन की प्रार्थना सभा में उनके प्रेरणादायक प्रसंग सुनाए जाते हैं. उन्होंने कहा- सावरकर जैसे आदर्श महापुरुष के जीवन से नई ऊर्जा और प्रकाश मिलता है. उन्हें न पढ़ाना दुर्भाग्यपूर्ण होगा, लेकिन इस कदम ने राजनीतिक हलकों में नया विवाद खड़ा कर दिया है.

कांग्रेस के जयपुर शहर अध्यक्ष और हवा महल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे आर. आर. तिवाड़ी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सावरकर वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगकर रिहाई की गुहार लगाई थी. उन्होंने देश के बंटवारे के लिए हिंदुओं का अलग देश बनाने की बात कही थी. चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन सावरकर ने छह-छह बार ब्रिटिश हुकूमत को दया याचिका भेजी. अब भाजपा सरकार इन्हीं का इतिहास बच्चों को पढ़ा रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी असली आजादी की लड़ाई से अनजान रह जाए.

वीर सावरकर भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं. ऐसे में यदि उनकी तस्वीर विद्यालय परिसर में लगाई जाती है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं. उनसे भी छात्रों को प्रेरणा ही मिलेगी. - मंजू शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी.

बहरहाल, नतीजा ये है कि सावरकर का नाम एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा की वैचारिक जंग का केंद्र बन गया है. विद्यालय का प्रयास जहां 'देशभक्ति के माहौल' के निर्माण के तौर पर देखा जा रहा है. वहीं, विपक्ष इसे सत्ता का दबाव और इतिहास से छेड़छाड़ करार दे रहा है.

किसने क्या कहा, सुनिए....

पढे़ं : वासुदेव देवनानी बोले- राष्ट्र नायकों का अपमान बर्दाश्त नहीं, राणा सांगा और सावरकर पर गलत टिप्पणी अस्वीकार्य - DEVNANI ON NATIONAL HEROES

INDIAN FREEDOM FIGHTERSSAVARKAR IN RAJASTHAN SCHOOLSCONGRESS TARGETS BJPSAVARKAR CONTROVERSY

