'हिमांशी बार-बार पूछ रही थी कि बदला कब लिया जाएगा'? शहीद विनय नरवाल के ससुर ने कहा-सरकार पर भरोसा, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए - GURUGRAM VINAY NARWAL WIFE

Gurugram Vinay Narwal Wife ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 7, 2025 at 1:22 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 1:38 PM IST 4 Min Read

गुरुग्राम/चंडीगढ़: भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को एक बार फिर साबित करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए. इस सैन्य अभियान को 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया गया, जो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब है. इस हमले में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल समेत 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी. सेना ने मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के अड्डे ध्वस्त किए गए. शहीद विनय नरवाल की पत्नी का दर्द और उम्मीद: पहलगाम हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था, खासकर शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल का दुख हर किसी की आंखें नम कर गया. विनय और हिमांशी की शादी को महज छह दिन हुए थे, जब आतंकियों ने धर्म पूछकर विनय की हत्या कर दी. हिमांशी ने उस भयावह दिन को याद करते हुए बताया कि आतंकी ने विनय से उनका धर्म पूछा और हिंदू होने की बात सुनते ही गोली मार दी. 'हिमांशी पूछ रही थी कि बदला कब लिया जाएगा': इस घटना के बाद हिमांशी बार-बार सवाल उठा रही थीं कि उनके पति की शहादत का बदला कब लिया जाएगा. उनके ससुर सुनील स्वामी ने कहा, "हिमांशी का दर्द देखकर हमारा दिल टूट रहा था. ऑपरेशन सिंदूर की खबर ने हमें राहत दी है. हमारी बेटी को अब न्याय मिलेगा."

