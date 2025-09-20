ETV Bharat / state

विमल नेगी डेथ केस, जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे ASI पंकज की याचिका पर CBI को नोटिस

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में पेन ड्राइव को गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है. याचिका में प्रार्थी ने राज्य सरकार को भी प्रतिवादी बनाया है. फिलहाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी नहीं किया है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने जमानत याचिका की अगली सुनवाई 26 सितंबर को निर्धारित की है.

शुक्रवार को ASI पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई में सीबीआई को नोटिस जारी किया गया. पंकज शर्मा ने नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की है. इससे पहले लोअर कोर्ट ने पंकज शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पंकज शर्मा ने अब हाईकोर्ट का रुख किया है.

पंकज शर्मा पर गंभीर आरोप

शिमला पुलिस के निलंबित ASI पंकज शर्मा पर सबूतों से छेड़छाड़ और उसे मिटाने की कोशिश करने के गंभीर आरोप हैं. CBI के अनुसार, जब चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव बरामद हुआ, तब एएसआई पंकज सबसे पहले मौके पर पहुंचा था और नेगी की जेब से पेन ड्राइव निकाल कर उसे फॉर्मेट किया था. पेनड्राइव ही इस केस में अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत माना जा रहा है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी 10 मार्च 2025 से लापता थे. कई दिनों के बाद उनका शव बिलासपुर जिले के गोबिंद सागर झील से बरामद हुआ था. विमल नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी किरण नेगी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर एचपी पावर कॉरपोरेशन के तत्कालीन MD हरिकेश मीणा, निदेशक देशराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी की शिकायत पर न्यू शिमला पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई थी. मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद से सीबीआई ने सबसे पहले पंकज शर्मा को गिरफ्तार किया है.

