विमल नेगी डेथ केस, पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी ASI पंकज को हाई कोर्ट ने दिए घर जाने की इजाजत के आदेश

ETV Bharat / state

शिमला: हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा को हाई कोर्ट ने अपने घर जाने की इजाजत के आदेश दिए हैं. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पंकज शर्मा की पत्नी मंजना शर्मा की याचिका की सुनवाई पर यह आदेश जारी किए.

मंजना शर्मा ने अपने पति को कथित अवैध कारावास से मुक्त करने और निगरानी आदेश के कारण दी गई सुरक्षा वापस लेने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. इससे पहले पंकज शर्मा ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने निजता के अधिकार का उल्लंघन करने के आरोप लगाए थे. इसका निपटारा करते हुए एकल पीठ ने पंकज शर्मा की सुरक्षा की समीक्षा करने के आदेश दिए थे.

वर्तमान याचिका में पंकज शर्मा की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति को भराड़ी शिमला में आवंटित सरकारी आवास में रहने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस विवाद को ध्यान में रखते हुए और अस्पष्टता दूर करने के लिए एएसआई पंकज शर्मा को दोपहर 2:00 बजे अदालत में पेश करने के आदेश दिए थे.