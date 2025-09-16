ETV Bharat / state

विमल नेगी डेथ केस: 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में ASI पंकज शर्मा, CBI की रिमांड खारिज

चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में गिरफ्तार निलंबित ASI पंकज शर्मा को 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया.

ASI Pankaj Sharma Judicial Custody
न्यायिक हिरासत में ASI पंकज शर्मा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 7:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में गिरफ्तार निलंबित ASI पंकज शर्मा को मंगलवार, 16 सितंबर को शिमला सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने पंकज शर्मा को 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. सीबीआई ने पंकज शर्मा की पांच दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में क्या कुछ हुआ आइए विस्तार से जानते हैं.

26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में ASI पंकज शर्मा

सीबीआई द्वारा की गई पहली गिरफ्तारी के आरोपी निलंबित एएसआई पंकज शर्मा को मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है. सीबीआई ने पांच दिन के रिमांड की मांग की थी, लेकिन वो नहीं मिली. आरोपी पंकज शर्मा ने जमानत याचिका भी लगा दी थी, लेकिन उसे वाे भी नहीं दी गई. आरोपी एएसआई पंकज शर्मा के वकील पीयूष वर्मा ने बताया कि, ASI पंकज शर्मा को 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. सीबीआई और पुलिस रिमांड मांग रही थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

ASI Pankaj Sharma Judicial Custody
न्यायिक हिरासत में ASI पंकज शर्मा (ETV Bharat)

आरोपी पंकज शर्मा की जमानत याचिका भी खारिज

बता दें कि, निलंबित एएसआई पंकज शर्मा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस याचिका में पंकज शर्मा ने कहा था कि उसे गलत तरीके से लगातार निगरानी में रखा जा रहा है और सरकारी आवास में रहने की अनुमति नहीं दी जा रही, जो अधिकारों का उल्लंघन है. 5 सितंबर को हाईकोर्ट ने एएसआई पंकज को अपने घर जाने की अनुमति दे दी थी. उसकी पत्नी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह छूट दी गई.

पंकज शर्मा पर गंभीर आरोप

शिमला पुलिस के निलंबित ASI पंकज शर्मा पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप है. CBI के अनुसार, जब चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव बरामद हुआ, तब मौके पर मौजूद एएसआई पंकज शर्मा ने उनकी जेब से एक पेनड्राइव निकालकर उसमें छेड़छाड़ की थी. पेनड्राइव ही इस केस में अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत माना जा रहा है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी 10 मार्च 2025 से लापता थे. बाद में उनका शव बिलासपुर जिले के गोबिंद सागर झील में मिला था. विमल नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी किरण नेगी ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर एचपी पावर कॉरपोरेशन के तत्कालीन एमडी हरिकेश मीणा, निदेशक देशराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी की शिकायत पर न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी. मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद से सीबीआई ने सबसे पहले पंकज शर्मा को गिरफ्तार किया है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में 20 मिलीमीटर बारिश और हुई तो टूट जाएगा 30 साल पुराना रिकॉर्ड, जानें मौसम वैज्ञानिक ने क्या कहा?

ये भी पढ़ें: हायर ग्रेड पे बंद करने की नोटिफिकेशन को सुक्खू सरकार ने लिया वापस, इन विभागों में 3700 पदों पर बंपर भर्ती, पढ़ें बड़े फैसले

For All Latest Updates

TAGGED:

VIMAL NEGI DEATH CASEASI PANKAJ SHARMA JUDICIAL CUSTODYHPPCL CHIEF ENGINEER VIMAL NEGISHIMLA CBI COURTASI PANKAJ SHARMA JUDICIAL CUSTODY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

3 हजार का सिलेंडर, 500 रुपये तेल की बोतल, हर चीज 3 गुणा महंगी, महंगाई की आग में झुलसा हिमाचल का ये गांव

1 लाख करोड़ होने वाला है कर्ज का पहाड़, आपदा से जूझ रहे हिमाचल में कहां से आएगा पुनर्निर्माण का पैसा

हिमाचल में केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रहीं ये योजनाएं, जानिए शहरी क्षेत्र के कौन लोग और कैसे उठा सकते हैं लाभ?

अक्ल बड़ी या भैंस? अल्लाह मेहरबान तो गधा क्यों हुआ पहलवान, जानें इन सवालों के सही जवाब

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.