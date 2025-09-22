ETV Bharat / state

करोड़ों का विला सस्ते में दिलवाने का लालच, लाखों की ठगी करने वाले क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में

जयपुर के फेमस विला को बेचने की डील के नाम पर 22 लाख ठगे, आरोपी महिला-पुरुष को मुंबई से किया गिरफ्तार.

Villas Cheap Rates Scam
क्राइम ब्रांच पहुंची पीड़ित महिला, आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 6:16 PM IST

3 Min Read
इंदौर : क्राइम ब्रांच ने ऐसे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को महंगे विला सस्ते दामों पर दिलवाने की बात कहते हुए लाखों रुपए ठग लेते थे. इसी कड़ी में पुलिस ने मुंबई से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक महिला और एक पुरुष है. ये आरोपी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से निशाना बनाते थे और उन्हें सस्ते दामों में विला दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लेते थे. फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं.

विला सस्ता दिलाने के नाम पर ठगी

इंदौर क्राइम ब्रांच को इंदौर में रहने वाली आकांक्षा वाजपेई नामक एक महिला ने शिकायत करते हुए जानकारी दी कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसे जयपुर में एक विला सस्ते दामों पर खरीदने को लेकर ऑफर आया. जब इंदौर में रहने वाली महिला ने बेचने वाले से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया तो प्रीति यादव नामक महिला से उनकी बातचीत हुई. महिला ने इंदौर की महिला से कहा कि जयपुर में आपको यह विला काफी सस्ते दामों में दिलवा देगी.

Villas Cheap Rates Scam
क्राइम ब्रांच द्वारा जब्त वारदात में इस्तेमाल किए गए मोबाइल सील व अन्य उपकरण (Etv Bharat)

इंदौर की महिला से 22 लाख ठगे

इंदौर की महिला को भरोसे में लेने के बाद आरोपी महिला ने धर्मेंद्र नामक व्यक्ति का नंबर दिया और कुछ ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कही. सब कुछ तय हो जाने के बाद इंदौर में रहने वाली महिला ने तकरीबन 22 लाख रुपए प्रीति यादव और धर्मेंद्र के कहने पर संबंधित अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए , लेकिन इसके कुछ ही दिनों में दोनों ने अपने फोन बंद कर लिए.

Jaipur Villas Scam accused
आरोपी धर्मेंद्र उर्फ धीरेज (Etv Bharat)

क्राइम ब्रांच पहुंची पीड़ित महिला, आरोपी गिरफ्तार

फोन बंद होने के बाद पीड़ित महिला ने पूरे मामले की शिकायत इंदौर क्राइम ब्रांच को की. डीसीपी राजेश त्रिपाठी के मुताबिक, '' इंदौर क्राइम ब्रांच ने पूरे ही मामले में जांच पड़ताल करते हुए मुंबई से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपियों के पास से 6 कीपैड मोबाइल, 5 स्मार्टफोन, दो लैपटॉप, दो चेक बुक और तीन सील अलग-अलग कंपनियों की पुलिस ने बरामद की है. वहीं पकड़े गए आरोपियों द्वारा एक फर्जी सोशल मीडिया आईडी भी बनाकर रखी गई थी, जिससे विला और बंगले सस्ते दामों पर बेचने की बात कह कर उनके वीडियो डाले जाते थे. इसी से ठग लोगों को फंसाते थे.''

