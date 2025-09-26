ETV Bharat / state

जिला अलग होने से बढ़ा गांवों का दर्द, राजस्व और थाना अलग-अलग जगह, एसपी ने लिखा परिसीमन के लिए पत्र

जांजगीर-चांपा : सक्ती जिला बनने के बाद एक बड़ी समस्या सामने आई है. सक्ती और जांजगीर-चांपा जिले के कई ऐसे गांव हैं जिसमें राजस्व जिला अलग और थाना अलग है. इसके कारण उन गांवों में ना तो शासन की योजना का कोई लाभ मिल पाता है और ना ही वहां होने वाले आपराधिक प्रकरणों में कमी आती है. इसका फायदा गलत काम करने वाले उठाते हैं. ऐसा ही एक गांव है करही ग्राम पंचायत. जो राजस्व जिला सक्ती में है. लेकिन जांजगीर चांपा जिला के बिर्रा थाना में गांव को शामिल किया गया है.

अवैध कारोबार के कारण हत्याएं : गांवों के बीच ऐसी समस्या होने के कारण सप्ताह भर में तीन मर्डर हो गए. इसमें पहली हत्या का कारण अवैध रेत उत्खनन की राशि का बंटवारा था.जबकि दो हत्याएं अवैध शराब के कारोबार को लेकर हुईं. इस पर रोक लगाने में ना तो सक्ती जिला के अधिकारियों कोई ध्यान दिया और ना ही बिर्रा पुलिस ने कोई दखलांदाजी की. इस सभी समस्याओं को देखते हुए जांजगीर एसपी ने जांजगीर-चांपा और सक्ती कलेक्टर के माध्यम से परिसीमन के लिए पत्र लिखे हैं.

करही गांव मे रेत अवैध उत्खनन की राशि उगाही पंचायत से हो रही थी. जिसके बंटवारे के नाम पर उप सरपंच की हत्या हो गई. वही गांव में कच्ची शराब और अंग्रेजी शराब के धड़ल्ले से हो रहे कारोबार पर अंकुश नहीं लगने के कारण अवैध बिक्री जोरों पर हैं. उसी वजह से दो लोगों को शराब में जहर मिलाकर हत्या कर दी गई. राजस्व जिला और पुलिस जिला अलग होने की वजह से इस तरह के कारोबार में अंकुश लगाने में काफी परेशानी होती है - विजय कुमार पाण्डेय,एसपी

एसपी ने लिखा परिसीमन के लिए पत्र : पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने जांजगीर चांपा और सक्ती जिला के कलेक्टर को पत्र प्रेषित कर थाना और चौकियों के परिसीमन की मांग की है. सक्ती जिला जांजगीर-चांपा जिला से कटकर 8 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया था. लेकिन दोनों जिला के सीमावर्ती ग्राम पंचायतों का परिसीमन नहीं हो पाया. इसके कारण सक्ती जिला और जांजगीर-चांपा जिला के 13 गांव अभी भी किसी एक जिला में शामिल नहीं हैं.