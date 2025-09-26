जिला अलग होने से बढ़ा गांवों का दर्द, राजस्व और थाना अलग-अलग जगह, एसपी ने लिखा परिसीमन के लिए पत्र
जांजगीर चांपा जिला से अलग होकर सक्ती जिला बना.लेकिन जिलों के सरहदी क्षेत्र में बसे गांवों के लिए ये अब एक दंश बन चुका है.
जांजगीर-चांपा : सक्ती जिला बनने के बाद एक बड़ी समस्या सामने आई है. सक्ती और जांजगीर-चांपा जिले के कई ऐसे गांव हैं जिसमें राजस्व जिला अलग और थाना अलग है. इसके कारण उन गांवों में ना तो शासन की योजना का कोई लाभ मिल पाता है और ना ही वहां होने वाले आपराधिक प्रकरणों में कमी आती है. इसका फायदा गलत काम करने वाले उठाते हैं. ऐसा ही एक गांव है करही ग्राम पंचायत. जो राजस्व जिला सक्ती में है. लेकिन जांजगीर चांपा जिला के बिर्रा थाना में गांव को शामिल किया गया है.
अवैध कारोबार के कारण हत्याएं : गांवों के बीच ऐसी समस्या होने के कारण सप्ताह भर में तीन मर्डर हो गए. इसमें पहली हत्या का कारण अवैध रेत उत्खनन की राशि का बंटवारा था.जबकि दो हत्याएं अवैध शराब के कारोबार को लेकर हुईं. इस पर रोक लगाने में ना तो सक्ती जिला के अधिकारियों कोई ध्यान दिया और ना ही बिर्रा पुलिस ने कोई दखलांदाजी की. इस सभी समस्याओं को देखते हुए जांजगीर एसपी ने जांजगीर-चांपा और सक्ती कलेक्टर के माध्यम से परिसीमन के लिए पत्र लिखे हैं.
करही गांव मे रेत अवैध उत्खनन की राशि उगाही पंचायत से हो रही थी. जिसके बंटवारे के नाम पर उप सरपंच की हत्या हो गई. वही गांव में कच्ची शराब और अंग्रेजी शराब के धड़ल्ले से हो रहे कारोबार पर अंकुश नहीं लगने के कारण अवैध बिक्री जोरों पर हैं. उसी वजह से दो लोगों को शराब में जहर मिलाकर हत्या कर दी गई. राजस्व जिला और पुलिस जिला अलग होने की वजह से इस तरह के कारोबार में अंकुश लगाने में काफी परेशानी होती है - विजय कुमार पाण्डेय,एसपी
एसपी ने लिखा परिसीमन के लिए पत्र : पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने जांजगीर चांपा और सक्ती जिला के कलेक्टर को पत्र प्रेषित कर थाना और चौकियों के परिसीमन की मांग की है. सक्ती जिला जांजगीर-चांपा जिला से कटकर 8 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया था. लेकिन दोनों जिला के सीमावर्ती ग्राम पंचायतों का परिसीमन नहीं हो पाया. इसके कारण सक्ती जिला और जांजगीर-चांपा जिला के 13 गांव अभी भी किसी एक जिला में शामिल नहीं हैं.
सारा गांव थाना क्षेत्र जांजगीर चांपा जिला में है. लेकिन नगरदा चौकी सक्ती राजस्व जिला में है. झींका,गिधौरी,कचंदा, झरना,भूरकाडीह, खम्हीया, दर्री बंजर, सहित मौहाडीह गांव जांजगीर-चांपा जिला के सारागांव थाना क्षेत्र में शामिल हैं.
वहीं सक्ती राजस्व जिला में करही, किकिरदा और घिवरा ग्राम पंचायत हैं. लेकिन ये तीनों गांव जांजगीर-चांपा जिला के बिर्रा थाना क्षेत्र में शामिल हैं. इसके अलावा सक्ती जिला के बाराद्वार थाना और जांजगीर चाम्पा जिला के सारागांव तहसील क्षेत्र राजस्व गांव के अंतर्गत मुक्ताराजा,भगोड़ीह,रिसदा, नवागाव,खम्हीया, दर्रीदांड,सरहर, और दुरपा शामिल हैं. जिन्हें जांजगीर चांपा में ही जोड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है.
क्या हो रहा है नुकसान : जांजगीर-चांपा और सक्ती जिला के सीमा क्षेत्र से जुड़े इन गांवों के लोगों को राजस्व के काम के लिए जांजगीर-चांपा और पुलिस से जुड़े कामों के लिए सक्ती जिला जाना पड़ता है. वहीं थाना या राजस्व प्रकरण छोटी मोटी समस्याओं के लिए दूसरे जिला पर निर्भर रहते हैं. इसके अलावा इस क्षेत्र में आपराधिक प्रकरण या घोटालों में बहुत अधिक अधिकारियों की नजर नहीं होती जिसका लाभ अवैध कारोबारी उठाते हैं.
