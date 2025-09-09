ETV Bharat / state

बारिश की तबाही : पटरी पर नहीं आ पाए गांव, संपर्क टूटा, आशियाने हुए बर्बाद

दो साल से पूरा नहीं हुआ पुलिया निर्माण, वैकल्पिक मार्ग भी भेंट चढ़ा : करवाला की झोपड़ियां निवासी नरेन्द्र गुर्जर का कहना है कि यहां की पुलिया का निर्माण 2 साल से चल रहा है. यह पूरा नहीं हुआ. दूसरी तरफ वैकल्पिक रास्ता गांव के लोगों के लिए बनाया हुआ था, वह भी बारिश की भेंट चढ़ गया है. गांव में आने का मुख्य रास्ता यही था. अब झाली जी का बराना से सीधा रास्ता है, लेकिन वह लंबा पड़ता है. उसके लिए कापरेन व अरनेठा होकर आना पड़ता है.

गांव की सरपंच कमलेश मेघवाल का कहना है कि भारी बारिश से गांव में अच्छा खासा नुकसान हुआ है. लोगों के कच्चे मकान टूट गए. कुछ मकानों की दीवारें गिर गईं या दूसरा नुकसान भी हुआ है. सभी लोगों का सर्वे करवाया गया है. सरकार और प्रशासन से उचित मदद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं. राहत कैंप भी गांव में लगवाया है.

गांव का रास्ता बंद नहीं है. झाली जी का बराना होकर रास्ता है. हालांकि, वह थोड़ा लंबा होता है. नई पुलिया का निर्माण 2025 जनवरी में होना था, लेकिन देरी से चल रहा है. इसको समय पर पूरा करवाने की कोशिश कर रहे हैं. लोगों के निकलने के लिए वैकल्पिक रास्ता दे रखा था, लेकिन इस बार बारिश काफी तेज हुई और बाढ़ जैसे हालात में पूरी तरह खराब हो गया है. हम जल्द ही इसे दुरुस्त करवाएंगे. - गोपाल नागर, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग.

ऐसे ही हालात कोटा लोकसभा क्षेत्र के बूंदी जिले की केशोरायपाटन विधानसभा एरिया में आने वाले करवाला की झोपड़ियां और कोडक्या बालाजी के हैं. अभी भी गांव में बारिश के चलते बाढ़ और नुकसान का मंजर ऐसा है कि गांव पटरी पर नहीं आ पाए हैं और इसका कारण खराब रास्ते और गरीब लोगों के टूटे हुए आशियाने हैं.

कोटा/बूंदी: राजस्थान के कोटा संभाग में इस बार भारी बारिश हुई है. कहीं-कहीं अतिवृष्टि देखने को मिली है. हालात काफी ज्यादा बिगड़े गए थे. कई गांवों का संपर्क टूट गया था, जो आज भी नहीं जुड़ पाया है. ऐसे में कई गांव पटरी पर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि गांव में जाने-आने के रास्ते खराब हो गए हैं. इसके अलावा यहां के निवासियों के आशियाने भी इस बारिश की भेंट चढ़ गए थे. ऐसे में वह अपने कच्चे मकान भी नहीं बना पाए हैं. इधर-उधर रहकर गुजर बसर कर रहे हैं.

कुछ मीटर की दूरी तय करने के लिए 15 से ज्यादा किलोमीटर चलना पड़ता है. इसके चलते गांव के लोग अपने खेत पर नहीं जा पा रहे हैं. बच्चों के स्कूल जाने से लेकर सभी काम अटके हुए हैं. खेत पर किसी मशीनरी या ट्रैक्टर को लेकर जाना है या माल को भरकर घर पर लेकर आना है तो वह भी संभव हो रहा है. क्योंकि खेत और घर के बीच में यह बड़ा नाला आता है, जिसके चलते हालात बिगड़े हुए हैं. खाद-बीज भी खेत तक ले जाने की समस्या है.

बारिश ने उजाड़ दिए आशियाने, कहां रहें ? : गांव की मंजू समेत कुछ लोगों के कच्चा घर यानि झोपड़ी नाले के नजदीक थी. भीषण बारिश के चलते नाला उफान पर आया, लेकिन 22 अगस्त को भीषण बाढ़ ने इन लोगों के आशियाने को बहाकर ले गया है. हालात ऐसे हैं कि जिन लोगों का आशियाना बहा है, उनके पास रहने के लिए भी कुछ नहीं है. गांव की रहने वाली मंजू विधवा हैं और अपने बच्चों की परवरिश वह झोपड़ी में रहकर कर रही थीं, लेकिन अब वह किसी दूसरे के घर में शरण लिए हुए हैं. अब जैसे-तैसे वह अपने लिए झोपड़ी तैयार कर रही हैं.

बेघर बने शरणार्थी (ETV Bharat Kota)

मंजू का कहना है कि उसके घर-बार से लेकर बच्चों के कपड़े, बिस्तर, अनाज और राशन सब बह गया है. यहां तक कि मवेशियों का चारा भी. जैसे-तैसे बच्चों को गांव वालों ने बाढ़ से बचाया है, लेकिन किसी तरह की कोई सरकारी मदद उसे नहीं मिली है. जबकि गांव के ही रहने वाले हरिमोहन ने उसकी मदद की और उसके घर में आशियाना दिया है. अब वह जैसे-तैसे अपने लिए झोपड़ी तैयार कर रही है, ताकि बच्चों को वापस शिफ्ट कर सके. मंजू का कहना है कि उसके बच्चों के पास पहनने के कपड़े भी नहीं थे. वह भी गांव वालों ने मुहैया करवाए हैं.

पक्के निर्माण की तो सामग्री के साथ कच्चा मकान भी बह गया : गांव की ही रहने वाली बादाम बाई का कहना है कि उसने पक्का मकान निर्माण के लिए बजरी और गिट्टी मंगाई थी, वह भी इस बाढ़ की भेंट चढ़ गई. उसका सब कुछ तहस-नहस हो गया. मकान तो नहीं बन पाया और कच्ची झोपड़ी को भी नुकसान पहुंच गया. हालात ऐसे हैं कि खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है. जैसे-तैसे पशुओं के लिए कवर किए हुए एरिया में वह गुजर बसर कर रही है. अब मकान निर्माण के लिए दोबारा सामग्री जुटाने की जद्दोजहद चल रही है. उन्होंने जनप्रतिनिधि पर भी आरोप लगाया कि किसी ने उनकी सुध नहीं ली है.

आशियाने भी बारिश की भेंट चढ़ गए (ETV Bharat Kota)

बंद कर दिया बच्चों को बारिश में स्कूल भेजना : गांव के ही रहने वाले हीरालाल गुर्जर का कहना है कि उनका गांव दो हिस्सों में है. एक तरफ करवाला की झोपड़ियां और दूसरे हिस्से में कोडक्या बालाजी है. करवाला की झोपड़िया में स्कूल है, जहां पर आसपास के बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन केवल अब टीचर ही आ पा रहे हैं. बच्चे अधिकांश इस रास्ते को पार नहीं कर पाने के चलते नहीं पहुंच रहे हैं. उनके घरवाले भी 15 किलोमीटर दूर चक्कर लगाकर नहीं आना चाहते. इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया है.

गांव की विमला का कहना है कि नाले पर पुलिया का निर्माण 2 साल से चल रहा है, लेकिन कोई मतलब इसका नहीं है, क्योंकि जो वैकल्पिक रास्ता बनाया था, वह बारिश में खराब हो गया और इस बार तो ज्यादा ही खराब हो गया है. जिसको दुरुस्त नहीं किया जा रहा है. बच्चों को अकेले स्कूल भेजना चिंता का विषय हो गया है. कुछ ही लोग बच्चों को रास्ता पार कर स्कूल भेज रहे हैं. बारिश आने पर बच्चों की छुट्टी हो जाती है.

बीमार को कंधे पर तो बाइक नाले से निकल रहे : नरेन्द्र गुर्जर का कहना है कि गांव दो हिस्सों में बंट गया है, क्योंकि उनके गांव की जमीन आधी इधर और आधी उधर है. ऐसे में पैदल ही निकल पा रहे हैं. तेज बारिश में यह भी संभव नहीं है. स्थिति काफी खराब है. बीमार को बूंदी या कोटा ले जाना मुश्किल है. कंधे पर उठाकर ही ले जाया जाता है. कुछ लोग दोपहिया वाहन को नाले से पैदल चलकर ही निकाल लेते हैं. शेष कोई वाहन नहीं आता है. गांव में रिश्तेदार के वाहन भी नाले के पार ही रहते हैं.