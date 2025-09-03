ETV Bharat / state

चंपावत से सामने आई शर्मनाक तस्वीर! शव को डंडे में बांध कर 12 किमी पैदल चले ग्रामीण - CHAMPAWAT DEADY BODY ON STICK

पहाड़ में मूलभूत सुविधाओं का टोटा आखिर कब तक? सीएम की विधानसभा चंपावत से आई दिल को झकझोरने वाली तस्वीर

Champawat Deady Body on Stick
दिल को झकझोरने वाली तस्वीर (फोटो- Villagers)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2025 at 10:50 PM IST

3 Min Read

चंपावत: पहाड़ दूर से जितने खूबसूरत लगते हैं, वहां का जीवन उतना की कष्टकारी होता है. आज भी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके सड़क जैसी मूलभूत सुविधा मयस्सर न हो पाने पर वहां के रहवासी अपार कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला दूर-दूर तक नजर नहीं आता. इस दर्द को एक बार फिर सीएम धामी की विधानसभा से सामने आए एक वीडियो ने जिंदा कर दिया है. जहां ग्रामीण भारी बारिश के बीच एक डंडे में शव बांध कर 12 किलोमीटर दूर अपने गांव ले गए.

12 किलोमीटर पैदल शव को डंडे में बांधकर ले गए ग्रामीण: दरअसल, सरकार के तमाम दावों की पोल खोलने वाला वीडियो चंपावत के सीमांत तल्लादेश से सामने आया है. जहां खटगिरी गांव के संतोष (उम्र 65 वर्ष) की चंपावत के अस्पताल में मौत हो गई थी. ग्रामीण संतोष के शव को वाहन से करीब 32 किलोमीटर मंच तक ले गए, लेकिन उसके आगे 12 किलोमीटर पगडंडी में भारी बरसात में शव को कैसे ले जाएं? इस बात की चिंता हुई.

वहीं, ग्रामीण ने एक लकड़ी के डंडे में शव को पन्नी से बांध कर करीब 12 किलोमीटर का दुष्कर सफर तय किया. जिसके बाद अभागे संतोष का शव उसके गांव में घर तक पहुंच पाया. जिस अभागे व्यक्ति को जीते जी अपने घर तक सड़क नसीब नहीं हो पाई, वो मरने के बाद भी अपने गांव को जाने वाली पगडंडियों में डंडे से लिपटकर अपने घर तक पहुंचा. किसी ग्रामीण ने राज्य गठन के 25 सालों बाद भी सड़क ना पहुंचने के दर्द को शव को डंडे में बांध कर ले जाने के वीडियो के रूप में कैद कर किया. जो अब सामने आया है.

Champawat Deady Body on Stick
शव को डंडे में बांध कर ले जाते ग्रामीण (फोटो- Villagers)

तल्लादेश के संतोष सिंह जिस सड़क मार्ग के अभावों में बीमारी से लड़ते हुए इस दुनिया से विदा हो गए. वहीं, मरने के बाद उनके शव को डंडे में लिपटकर घर तक जिस भी ग्रामीण ने देखा, उनकी आंखे नम हो गई. यह वीडियो मात्र एक वीडियो ना होकर उस आधुनिक समाज के मुंह में तमाचे के समान देखा गया, जहां पहाड़ों में विकास के वादों के बीच एक सुखमय जीवन जीने की आस में लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं. पीछे उनकी औलाद उस मूलभूत सुविधाओं के सपने को देखने में अपने जीवन को निकाल देती है.

जिस चंपावत विधानसभा से यह शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आई, उस विधानसभा के प्रतिनिधि कोई और नहीं इस प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी है, जो करीब पौने चार साल से इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. आदर्श विधानसभा के दावों के बीच सरकार के नाक-कान खोलने के लिए यह वीडियो काफी है कि आखिर कई शहादत के बाद जिस उत्तराखंड राज्य को हासिल किया, उस उत्तराखंड गठन के 25 सालों बाद भी इस तरह की समाज को शर्मनाक करने वाली तस्वीर देखने को मजबूर होना पड़ रहा है. अब बड़ा सवाल ये कि क्या अब भी स्थिति सुधरेगी या ऐसी ही रहेगी?

