पिथौरागढ़ में मातृ शक्ति का शराब ठेके पर धावा, पेटियां सड़क पर पटकीं, बोतलें तोड़ डाली - PITHORAGARH LIQUOR SHOP PROTEST

गंगोलीहाट में शराब की दुकान का विरोध ( Photo- ETV Bharat )

Published : April 28, 2025 at 9:12 AM IST | Updated : April 28, 2025 at 9:53 AM IST

पिथौरागढ़: गंगोलीहाट तहसील मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर चौनाला में महिलाओं ने शराब की पेटियां तोड़ दी हैं. गंगोलीहाट के चौनाला में आबकारी विभाग के द्वारा विदेशी शराब की दुकान खोले जाने की सूचना मिलते ही चौनाला क्षेत्र की महिलायें और ग्रामीण बड़ी संख्या में दुकान में पहुंचे. उन्होंने दुकान में रखी हुई शराब की पेटियों को सड़क पर पटका और बोतलों को फोड़ दिया. गंगोलीहाट के चौनाला में शराब की दुकान का विरोध: इस दौरान महिलाओं और ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में यहां शराब की दुकान नहीं खोलने दी जायेगी. सूचना मिलते ही गंगोलीहाट से तहसीलदार राजेंद्र गिरि गोस्वामी, थानाध्यक्ष हीरा सिंह डांगी मौके पर पहुंचे. दोनों अफसरों ने महिलाओं और ग्रामीणों से वार्ता की. इस दौरान आबकारी इंस्पेक्टर मोहन सिंह कोरंगा ने बताया कि- पिथौरागढ़ में मातृ शक्ति का शराब ठेके पर धावा (Video- ETV Bharat)

