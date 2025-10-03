ETV Bharat / state

लादूराम गुर्जर की संदिग्ध हालात में मौत पर आक्रोश, ग्रामीणों का एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन

बंवली गांव में लादूराम गुर्जर की संदिग्ध मौत पर ग्रामीणों ने नावां एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की.

Youth Death in Kuchaman
नावां में प्रदर्शन करते ग्रामीण (ETV Bharat Kuchamancity)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले में नावां क्षेत्र के बंवली गांव में लादूराम गुर्जर की संदिग्ध मौत को लेकर शुक्रवार दोपहर बाद ग्रामीणों ने नावां एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया. ग्रामीण पुराने बस स्टैंड से रैली निकालकर कार्यालय पहुंचे और 'लादू राम को न्याय दो' व 'पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद' जैसे नारे लगाकर आक्रोश जताया. बाद में एसडीएम को ज्ञापन दिया.

परिजन घीसाराम गुर्जर का आरोप है कि 18 दिन पहले लादूराम की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप दिया गया था. उन्होंने बताया कि मौत से दो दिन पहले ही उसे जान से मारने की धमकी मिली थी. ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि दो लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. इससे गांव में भय और असुरक्षा का माहौल है.

पढ़ें: बंवली गुढ़ा में मिली युवक की लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और गांव में सुरक्षा व्यवस्था की मांग की. प्रदर्शन में बंवली, गुढ़ा, उलाणा सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. एसडीएम दिव्या सोनी ने इस मामले में थानाधिकारी नंदलाल चौधरी को पीड़ित परिजनों के बयान लेकर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तेज किया जाएगा. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता है और पुलिस का बड़ा अधिकारी यहां नहीं आता, तब तक धरना जारी रहेगा. साथ ही ग्रामीणों ने मामले की जांच अन्य अधिकारी से करवाई जाने की मांग की है. एसडीएम कार्यालय के सामने धरना जारी था. कुचामन सीओ अरविंद विश्नोई ने बताया कि मृतक की पहचान लादूराम पुत्र अमराराम गुर्जर, निवासी बंवली के रूप में हुई है. इस मामले में एफएसएल (FSL) टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया था, मामले की जांच जारी है. एसडीएम दिव्या सोनी ने कहा कि थाना प्रभारी नंदलाल चौधरी को पीड़ित परिजनों के बयान लेकर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी.

ये है मामला: नावां के बंवली, गुढ़ा और उलाणा के बीच रास्ते में 17 सितंबर बुधवार को एक युवक की लाश पेड़ के पास मिली थी. ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी मिली तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और नावां पुलिस को सूचना दी गई.

