नावां एसडीएम कार्यालय के बाहर ग्रामीणों का बेमियादी धरना, दो दौर की वार्ता बेनतीजा - DHARNA IN NAWAN FOR THREE DEMANDS

खाखड़की की टूटी सड़क पर एम्बुलेंस में प्रसव और नवजात की मौत मामले में ग्रामीणों का एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दूसरे दिन जारी रहा.

Former Deputy Chief Whip arrived to support the protest
धरने को समर्थन देने पहुंचे पूर्व उप मुख्य सचेतक (ETV Bharat Kuchaman City)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 4:05 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 4:45 PM IST

कुचामन सिटी: नावां से सटे खाखड़की गांव में चार दिन पहले टूटी सड़क के चलते एम्बुलेंस में प्रसव और नवजात की मौत से गुस्साए लोगों का तीन मांगों को लेकर नांवा के उपखण्ड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा. ग्रामीणों के साथ पीड़ित महिला मौजूद रही. महिला का कहना है कि मांगें माने जाने तक धरना जारी रहेगा. लोग नांवा से खाखड़की तक 12 किमी सीसी रोड बनाने, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सड़क बनाने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि एसडीएम दिव्या सोनी के साथ ग्रामीणों की दो दौर की वार्ता हुई और एसडीएम ने मांगें मानने का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीण बोले-धरातल पर काम होने पर ही धरना समाप्त करेंगे.

एसडीएम दिव्या सोनी ने कहा कि ग्रामीणों से वार्ता चल रही है. इनकी मांगों से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है. जैसे ही उच्चाधिकारियों के आदेश आएंगे, वो बता दिए जाएंगे. इधर, पूर्व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी भी धरना स्थल पहुंचे और ग्रामीणों की मांगों को समर्थन दिया.

पूर्व उप मुख्य सचेतक बोले... (ETV Bharat Kuchaman City)

पूर्व उप मुख्य सचेतक चौधरी ने मीडिया से कहा कि भाजपा राज में कहीं भी कानून व्यवस्था नहीं है. दो जनों की एक ही गांव में मौत हो गई, फिर भी प्रशासन सो रहा है. प्रशासन को मौके पर आना चाहिए था, मुआवजा देना चाहिए था, धरना होना ही नहीं चाहिए था. चौधरी का आरोप है कि भाजपा ने लोकतंत्र को मजाक बना रखा है. भाजपा राज में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है. इस राज में इतनी बदमाशी है, जिसकी कोई हद नहीं है. चारों तरफ बदमाश व हार्डडोर अपराधी घूम रहे हैं.

