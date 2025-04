ETV Bharat / state

ग्रामीणों ने चोरों की बाइक व पिकअप वैन को किया आग के हवाले, जान बचाकर भागे चोर - BATTERY THIEF IN RANCHI

ग्रामीणों ने पिकअप वैन में लगाई आग ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी के ग्रामीण इलाकों में बैटरी चोरों का आंतक चरम पर है. ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में बैटरी चोर ग्रामीणों के हाथ आने से बच गए, लेकिन चोरों का पिकअप वैन और बाइक ग्रामीणों के हाथ लग गई. जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया. पुलिस के मुताबिक सभी चोर टावर की बैटरी चुराने के लिए गांव में घुसे थे. क्या है पूरा मामला रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के पतरातू गांव में बैटरी चोर गिरोह के पिकअप वैन और दो बाइक को आग के हवाले कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार मंगलवार की आधी रात चार से पांच की संख्या में चोर पतरातू गांव में स्थित एक मोबाइल टावर का बैटरी चुराने के लिए पहुंचे थे. बैटरी टावर से खोलने के दौरान ही कुछ ग्रामीण नींद से जाग गए, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाया तो चोर अपने वाहन वहीं छोड़कर फरार हो गए. ग्रामीणों ने चोरों को काफी दूर तक खदेड़ा भी लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर सभी फरार होने में कामयाब रहे. बैटरी चोर गिरोह के वाहनों को आग के हवाले किया गया है. मामले की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आग किसने लगाई, इसकी भी जांच की जा रही है. जले हुए वाहनों का सत्यापन भी करवाया जा रहा है: विनीत कुमार, थाना प्रभारी, ठाकुरगांव

