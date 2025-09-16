ETV Bharat / state

लातेहार में खतरों से खेल रहे हैं कुकू गांव के ग्रामीण! प्रशासन से नए पुल की लगाई गुहार

लातेहार: सरयू प्रखंड अंतर्गत कुकू गांव के ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को रोज खतरों से खेलना पड़ता है. गांव से बाजार जाना हो या फिर स्कूल, ग्रामीणों को एक बार नदी को पार करना ही पड़ता है लेकिन नदी पर बना पुल 10 साल पहले ही टूट चुका था. बच्चों को स्कूल जाने के लिए खतरों से खेल कर टूटे पुल से गुजरना पड़ता है.

दरअसल लातेहार जिले में विकास ने रफ्तार तो जरूर पकड़ी है लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं, जहां के लोग मामूली सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं. लातेहार जिले के सरयू प्रखंड अंतर्गत कुकू गांव की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है. 2012 में जब तत्कालीन उपायुक्त राहुल पुरवार द्वारा सरयू एक्शन प्लान बनाकर सरयू तथा उसके आसपास के इलाके को सुविधायुक्त बनाने की योजना शुरू की गई थी उस समय ऐसा लगा था कि यह इलाका अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा. उसी क्रम में कुकू गांव को जोड़ने के लिए पक्की सड़क और नदी पर पुल का निर्माण किया गया था लेकिन नदी में तेज बहाव के कारण निर्मित पुल पहली बारिश में ही बह गया था.

लगभग 10 साल पहले पुल के ध्वस्त होने के बाद आज तक पुल की मरम्मत या दोबारा से निर्माण नहीं हुआ है. जिसकी वजह से सैकड़ों लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं. स्थानीय ग्रामीण रघुवर सिंह और प्रमिला देवी ने बताया कि पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसे बनाने के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई गई लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है. पुल नहीं होने से ग्रामीणों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

