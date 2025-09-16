ETV Bharat / state

लातेहार में खतरों से खेल रहे हैं कुकू गांव के ग्रामीण! प्रशासन से नए पुल की लगाई गुहार

लातेहार जिले के कुकू गांव के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से नये पुल के निर्माम के लिए गुहार लगाई है.

Broken bridge in Kuku village
कुकू गांव में टूटा हुआ पुल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2025 at 7:46 PM IST

4 Min Read
लातेहार: सरयू प्रखंड अंतर्गत कुकू गांव के ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को रोज खतरों से खेलना पड़ता है. गांव से बाजार जाना हो या फिर स्कूल, ग्रामीणों को एक बार नदी को पार करना ही पड़ता है लेकिन नदी पर बना पुल 10 साल पहले ही टूट चुका था. बच्चों को स्कूल जाने के लिए खतरों से खेल कर टूटे पुल से गुजरना पड़ता है.

10 साल पहले बना था पुल

दरअसल लातेहार जिले में विकास ने रफ्तार तो जरूर पकड़ी है लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं, जहां के लोग मामूली सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं. लातेहार जिले के सरयू प्रखंड अंतर्गत कुकू गांव की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है. 2012 में जब तत्कालीन उपायुक्त राहुल पुरवार द्वारा सरयू एक्शन प्लान बनाकर सरयू तथा उसके आसपास के इलाके को सुविधायुक्त बनाने की योजना शुरू की गई थी उस समय ऐसा लगा था कि यह इलाका अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा. उसी क्रम में कुकू गांव को जोड़ने के लिए पक्की सड़क और नदी पर पुल का निर्माण किया गया था लेकिन नदी में तेज बहाव के कारण निर्मित पुल पहली बारिश में ही बह गया था.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (Etv Bharat)

10 साल पहले टूटा था पुल

लगभग 10 साल पहले पुल के ध्वस्त होने के बाद आज तक पुल की मरम्मत या दोबारा से निर्माण नहीं हुआ है. जिसकी वजह से सैकड़ों लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं. स्थानीय ग्रामीण रघुवर सिंह और प्रमिला देवी ने बताया कि पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसे बनाने के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई गई लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है. पुल नहीं होने से ग्रामीणों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

जान जोखिम में डालकर नदी पार करते बच्चे

कुकू गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए पीरी गांव जाना पड़ता है. नदी पर क्षतिग्रस्त पुल के कारण बच्चों को या तो नदी के पानी से गुजर कर स्कूल जाना पड़ता है या फिर टूटे हुए पुल के ऊपर से नदी पार करना पड़ता है. जानकारी के मुताबिक जब नदी में पानी कम होता है तो लोग नदी पार कर लेते हैं लेकिन बारिश होने के बाद ग्रामीणों को टूटे पुल पर से गुजरना पड़ता है.

ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल थोड़ी दूरी पर है. इस कारण बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं. टूटे पुल से साइकिल पर सवार होकर जब बच्चे गुजरते हैं तो देखने वालों को भी डर लगने लगता है.

पुल बनने से बढ़ेगा रोजगार

स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि यदि पुल का निर्माण कर दिया जाए तो एक दर्जन से अधिक गांव के लोगों को इसका फायदा होगा. ग्रामीणों ने बताया कि कुकू में बड़े पैमाने पर खेती होती है. कनेक्टिविटी के अभाव में यहां के ग्रामीणों को अपने उत्पादों को भी बेचने में परेशानी होती है. इसी कारण ग्रामीण अधिक खेती भी नहीं करते हैं. यदि गांव से सड़क की कनेक्टिविटी हो जाए तो लोगों को इसका फायदा होगा.

लातेहार के वरीय अधिकारियों के द्वारा जरूरत के अनुसार पुल-पुलिया की सूची मांगी गई है. कुकू नदी पर पुल के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. ऐसी संभावना है कि जल्द ही यहां पुल का निर्माण किया जाएगा: आशा साहू, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरयू प्रखंड

