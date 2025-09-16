ETV Bharat / state

महिला का शव कार में रखकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, जानिए पूरा मामला

दौसा में श्मशान भूमि विवाद के बाद ग्रामीणों ने शव को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर बवाल किया.

दौसा में श्मशान भूमि विवाद
दौसा में श्मशान भूमि विवाद (ETV Bharat Dausa)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2025 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दौसा : श्मशान भूमि को लेकर विवाद के बाद ग्रामीण महिला का शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए. सिकराय उपखंड के रामेडा गांव में योगी समाज की महिला लोहड़ी देवी की मौत के बाद समाज के लोग पारंपरिक विधि से अंतिम संस्कार (समाधि) करने के लिए श्मशान भूमि पर पहुंचे, लेकिन इसी भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. वहीं, इस मामले में सिकराय एसडीएम नवनीत कुमार ने कहा कि मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा और ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाएगा.

आरोप है कि प्रशासन की ओर से इस भूमि को खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है. गांव के लोग श्मशान भूमि को बचाने की मांग लेकर मृतका का शव कार में रखकर दौसा कलेक्ट्रेट पहुंच गए. कलेक्ट्रेट परिसर में अचानक शव लेकर पहुंचे ग्रामीणों को देखकर प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया.

ग्रामीणों ने क्या कहा सुनिए (ETV Bharat Dausa)

गाड़ी की निगरानी में जुटे पुलिसकर्मी : जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी, तुरंत मौके पर कोतवाल सुधीर कुमार उपाध्याय और सदर थाना प्रभारी रविंद्र चौधरी तैनात कर दिए गए. हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए कई थानों की पुलिस कलेक्ट्रेट के बाहर तैनात की गई. स्थिति गंभीर होती देख प्रशासन ने मानपुर डीएसपी दीपक मीणा को भी मौके पर बुलाया. वहीं, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

पढ़ें. बूंदी: श्मशान की भूमि पर कब्जे का आरोप, गुस्साए ग्रामीणों ने 3 घंटे किया स्टेट हाईवे 29 जाम

ग्रामीण रामजीवन योगी ने आरोप लगाया कि सिकराय एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी पद का दुरुपयोग करते हुए योगी समाज की श्मशान भूमि की जमीन छीनने का प्रयास कर रहे हैं. ग्रामीणों के मुताबिक प्रशासन की ओर से नोटिस जारी कर इस भूमि को खाली कराने के आदेश दिए गए हैं. उपखंड प्रशासन शमशान भूमि में कुछ लोगों का कब्जा मान रहा है, जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं है.

उनका कहना है कि यह भूमि उनकी परंपरागत श्मशान भूमि है, जहां वर्षों से समाधि स्वरूप अंतिम संस्कार होते आ रहे हैं. समाज की मान्यता है कि मृतक का न तो दाह संस्कार होता है और न ही दफनाया जाता है, बल्कि गड्ढा खोदकर शव को समाधि की मुद्रा में बैठाकर वहीं समाधि दी जाती है. ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि अगर यह भूमि छीन ली गई तो आगे समाज कहां अपने मृतकों का संस्कार करेगा? ज्ञापन सौंपने और पुलिस व अधिकारियों से लंबी समझाइश के बाद ग्रामीण शव को वापस गांव ले गए.

For All Latest Updates

TAGGED:

DISPUTE OF CREMATION GROUNDVILLAGERS WITH DEAD BODYदौसा में श्मशान भूमि विवादRUCKUS AT DAUSA COLLECTORATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

Explainer: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के 'सुप्रीम' फैसले पर दोनों पक्ष खुश, एक क्लिक में जानिए पूरा मामला

केंद्र ने राज्यों से डेंगू से निपटने के एहतियाती उपायों की समीक्षा करने को कहा

नई Maruti Victoris की कीमतों का हुआ खुलासा, बेस वेरिएंट मिलेगा सिर्फ 10.5 लाख में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.